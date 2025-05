La Media Maratón de La Rioja se acerca ya a los 900 inscritos

César Álvarez Logroño Martes, 20 de mayo 2025, 11:50 Comenta Compartir

El próximo domingo el atletismo popular vuelve a las calles de la capital riojana en lo que es la gran fiesta del deporte. La Media Maratón de La Rioja –la prueba más longeva de cuantas constituyen el calendario popular competitivo– celebrará su trigésimo tercera edición, y lo hace (como viene siendo habitual en los últimos años) con la disputa simultánea de dos pruebas.

Por una parte, se la tradicional carrera de 21.097,5 metros, es decir, la media maratón y por otra, la denominada Carrera de Iniciación sobre una distancia de 11 kilómetros aproximados. Ambas tienen un inicio simultáneo. A las 10.00 horas recibirán el pistoletazo de salida en la esquina de Duques de Nájera con la calle Chile.

Son casi 900 atletas los que, de momento, han confirmado su presencia en esa línea de salida, aunque esa cifra aún puede crecer porque la inscripción estará abierta hasta el mismo día de la carrera, apenas unos minutos antes de que arranque.

Los inscritos se dividen casi a partes iguales entre los riojanos y los procedentes de fuera de la comunidad, con un crecimiento bastante importante de atletas extranjeros.

El recorrido permanece inalterado (respecto a ediciones precedentes) para las dos pruebas, que comparten circuito y buena parte del recorrido, aunque cuando los atletas alcancen la esquina de Gran Vía con María Zambrano (en la Torre de Logroño), los de la prueba corta girarán a la derecha para buscar Bretón de los Herreros y Muro de la Mata, que es donde está ubicada la meta. Los inscritos en la Media Maratón de La Rioja seguirán corriendo y será en ese punto, pero de la segunda vuelta, cuando abandonarán el circuito principal para dirigirse a meta.

Los atletas tendrán un máximo de 150 minutos para cubrir cualquiera de las dos distancias. A las 12.30 horas, se abrirá el tráfico rodado en todas las calles de la ciudad.

La principal novedad de esta edición es que la prueba adquiere un carácter exclusivamente popular. En esta ocasión pueden participar todo tipo de atletas, nacionales o extranjeros, federados o no, y serán los primeros atletas de cada sexo que crucen la línea de meta los que serán proclamados ganadores con el único requisito de haber cubierto la distancia correspondiente.

La carrera no está sometida a ningún otro reglamento distinto del propio. Ese cambio normativo no implica que no haya premios en metálico para los mejores de la general y también para los primeros riojanos y logroñeses (aunque su distribución ha cambiado), pero la organización sí ha establecido que no sean acumulables.

Con estas decisiones, la organización pretende conseguir una prueba mucho más abierta y a las vez más justa. De forma que los atletas más rápidos sean quienes inscriban su nombre en el palmarés de la prueba, independientemente de su origen, y sin las ataduras y restricciones que impone la normativa federativa.

Inscripción abierta

Ya se han comenzado a entregar los dorsales y la bolsa del corredor a todos aquellos que hayan formalizado su inscripción para cualquiera de las dos carreras. Hoy y mañana se puede acudir a recogerlos a las oficinas de Diario LA RIOJA (Vara de Rey, 74 bajo) hasta las17.00 horas; el viernes 23 y sábado 24,el horario se limita de 9.00 a 14.00 horas, y el día de la carrera, 25 de mayo, de 8.15 horas a 9.00 horas.

La inscripción 'on line' está abierta hasta las 23.59 del día 24. Excepcionalmente se abre también un periodo para inscripción presencial el día 25 de mayo, entre las 8.15 y las 9.00 horas.

Como es habitual desde que la carrera comenzó a disputarse hace más de tres décadas, habrá un servicio de guardarropa que recogerá los enseres de los atletas en la línea de salida y se la trasladará a la de meta. Además, también habrá un servicio de autobús gratuito desde la línea de meta hasta Las Norias (y sentido inverso) para que los deportistas que lo requieran puedan hacer uso de las duchas y vestuarios de esa instalación deportiva municipal.