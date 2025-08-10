LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ganadores de la Subida Pedestre a Santa Bárbara de Ezcaray. Diego Marín A.
Atletismo

Marugán y Herce conquistan Santa Bárbara

Peio Ziarsolo y Zaira Sarasola, segundos, y Markel Negueruela y Sara Pascual, terceros, completan el podio de la Subida Pedestre de Ezcaray

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:53

Ángel Marugán y Marina Herce se han impuesto en la Subida Pedestre a Santa Bárbara de Ezcaray, singular carrera de montaña con recorrido libre, ... campo a través, y que consiste en subir hasta la ermita y bajar desde la plaza del Conde de Torremúzquiz. El ezcarayense Marugán (Necutia Team) ha revalidado la victoria conseguida el año pasado, esta vez con un tiempo de 11.38 minutos, completando un trazado de 1.850 metros con casi 200 metros de desnivel positivo. Segundo ha sido el vasco Peio Ziarsolo, con 11.55 minutos, y tercero, el tambien local del Necutia Team Markel Negueruela.

