Marugán y Herce conquistan Santa Bárbara

Ángel Marugán y Marina Herce se han impuesto en la Subida Pedestre a Santa Bárbara de Ezcaray, singular carrera de montaña con recorrido libre, ... campo a través, y que consiste en subir hasta la ermita y bajar desde la plaza del Conde de Torremúzquiz. El ezcarayense Marugán (Necutia Team) ha revalidado la victoria conseguida el año pasado, esta vez con un tiempo de 11.38 minutos, completando un trazado de 1.850 metros con casi 200 metros de desnivel positivo. Segundo ha sido el vasco Peio Ziarsolo, con 11.55 minutos, y tercero, el tambien local del Necutia Team Markel Negueruela.

Ampliar Valentín Salas En categoría femenina ha ganado la logroñesa Marina Herce, que participaba por primera vez en la prueba, con un tiempo de 16.22 minutos. Segunda ha sido la vasca Zaira Sarasola (16.38) y tercera, la también logroñesa Sara Pascual. En esta prueba también se premia a los primeros en tocar la pared de la ermita, la mitad del recorrido y final del ascenso. Marugán y Herce fueron igualmente los primeros con 7.18 y 10.45 minutos, respectivamente, segundos Ziarsolo y Alienor Rodríguez, quien perdió en podio en el descenso, igual que Aritz Usaeta, tercero en lo alto junto a Sarasola, quien ganó una posición en el descenso para ser segunda.

Temas

Atletismo

Ezcaray