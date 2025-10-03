La Maratón de Logroño vestirá de fiesta a toda la ciudad

César Álvarez Logroño Viernes, 3 de octubre 2025, 11:01 Comenta Compartir

La Maratón Ciudad de Logroño que se disputa este próximo domingo –y que incluye también en su programa una media maratón y una prueba de 10K– tuvo que cerrar su inscripción el pasado mes de agosto porque se habían alcanzado ya las 2.500 inscripciones, que era el máximo fijado por la organización. De esas inscripciones se desprenden dos datos importantes. El 85% de ellas proceden de fuera de la comunidad autónoma, y la maratón –la prueba 'grande' del programa– alcanzará los 1.000 corredores, un hito importante cuando la mayoría de las maratones de España se están suspendiendo porque la ausencia de corredores les lleva e entrar en pérdidas económicas.

Retorno de 1,2 millones

Según señaló la organización, la prueba del año pasado tuvo una repercusión económica favorable en la ciudad que se estima en 1,2 millones de euros, lo que hace que la previsión de este año crezca, porque habrá 1.000 inscritos más (y la media de acompañantes son de tres personas por participante, según se explicó en la presentación de la carrera).

Y es que la Maratón de Logroño es una actividad que cada año se hace más grande. No sólo en participación, sino como evento que inunda la ciudad de su fiesta deportiva.

Esta misma tarde ya se abrirá el Espacio La Maratón, en Ferrer Sport, donde habrá actividades a la vez que se irán recogiendo los dorsales. Mañana, a mediodía, se va a celebrar la minimaratón para los más pequeños (nacidos entre 2015 y 2020) con la recaudación íntegra para Cruz Roja. Previamente, a las 9.30 horas, Miguel Ferrer y la influencer y atleta Verdeliss (Estefanía Unzu) dirigirán una sesión de activación con un pequeño trote de 5 kilómetros por La Grajera, después, todos los participantes desayunarán juntos. Por la tarde, Verdeliss y Miguel Ferrer se volverán a juntar a partir de las 19.00 horas, en el Espacio La Maratón, para explicar cada uno de ellos sus últimos retos.

Salida simultánea

El domingo llegará el momento estelar con la salida simultánea de las tres carreras a las 9.00 horas. La maratón y media maratón, desde Muro de la Mata (donde también está situada la llegada de todas las pruebas), y la 10K desde el final de Lobete.

Pero además, durante todo el fin de semana, todo el Casco Antiguo logroñés vivirá de forma especial La Maratón de Logroño con la presencia de charangas que portarán pancartas de la prueba. Y en la calle San Juan, la carrera se hará aún más presente porque todos los camareros vestirán la camiseta conmemorativa de la prueba y todos los pinchos contarán con palillos con banderas de la prueba logroñesa.

Pruebas muy abiertas

Ninguna de las tres pruebas, ni en hombres ni en mujeres, tienen candidatos claros a la victoria. En la maratón, Miguel Ferrer (que arrastra molestias musculares y sale de un proceso gripal) se enfrentará a, entre otros, el ganador del año pasado Aritz Arazuri. Entretanto en mujeres cabe esperar un duelo entre Estefanía Unzu –Verdeliss– y la maratoniana local, Esther Rodríguez.

En media maratón, el nombre más conocido es el de Javier Ochoa que ya venció el año pasado. En los 10K nadie saldrá con la vitola de favorito. La presentación de la carrera contó con la presencia de representantes de la organización, de las instituciones patrocinadoras –Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño– así como de Viamed Los Manzanos y UNIR, que también apoyan el evento deportivo y Cruz Roja, beneficiaria de la carrera infantil.

