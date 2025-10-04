El Maratón de Logroño ocupa desde el domingo a las 9.00 horas las calles logroñesas

El Maratón de Logroño demuestra que nada es imposible. Mientras muchas ciudades españolas –generalmente con una población muy superior a la capital riojana– han ... eliminado de sus calendarios deportivos las maratones, reduciéndolas a medias maratones por la falta de inscritos, la prueba riojana crece exponencialmente.

Este domingo, a partir de las 9.00 horas, las calles de la ciudad se verán ocupadas por 2.500 atletas, mayoritariamente de fuera de la comunidad, generando un importante retorno económico (principalmente al sector de la hostelería y comercio).

Las tres pruebas (maratón, media maratón y 10K) se presentan con un pronóstico incierto. Quizá donde sea más fácil acertar en las previsiones es en la prueba femenina donde es previsible un duelo entre la fondista local Esther Rodríguez y la influencer y maratoniana navarra Estefanía Unzu –Verdeliss–, el resto de las prueba no tienen un dominador claro. En la maratón Miguel Ferrer tratará de ganar en casa y en la media, Javier Ochoa tratará de revalidar la victoria del año pasado.

Hoy, minimaratón

Los actos del programa deportivo de La Maratón ya arrancaron ayer, y hoy tienen una cita importante a mediodía, en el Parque de San Adrián, cuando se dispute una carrera para niñas y niños nacidos entre 2014 y 2020. La inscripción cuesta 2 euros que serán entregados íntegramente a Cruz Roja, para colaborar con alguno de sus programas infantiles.

Además, en el Espacio La Maratón de Deportes Ferrer, esta tarde, tanto el riojano Miguel Ferrer como Verdeliss ofrecerán una charla sobre los últimos retos que ellos han afrontado.

Previamente, a las 9.30 horas ambos habrán participado en una sesión de activación por el Parque de La Grajera que dará paso a un desayuno de todos los participantes.