Los ganadores del maratón de la edición de 2024. S. V.

Atletismo

La XI Maratón de la Ciudad de Logroño alcanza las 2.000 inscripciones

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:36

La XI Maratón Internacional Ciudad de Logroño, que se disputará el próximo 5 de octubre por las calles de la capital, ha alcanzado las 2. ... 000 inscripciones, lo que supone «un hito histórico», según destaca la organización. «Este logro, conseguido a dos meses de la celebración del evento, demuestra el creciente interés por la carrera y consolida su prestigio a nivel nacional», destacaron.

