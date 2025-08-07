La XI Maratón de la Ciudad de Logroño alcanza las 2.000 inscripciones

La XI Maratón Internacional Ciudad de Logroño, que se disputará el próximo 5 de octubre por las calles de la capital, ha alcanzado las 2. ... 000 inscripciones, lo que supone «un hito histórico», según destaca la organización. «Este logro, conseguido a dos meses de la celebración del evento, demuestra el creciente interés por la carrera y consolida su prestigio a nivel nacional», destacaron.

Los organizadores explicaron en una nota de prensa que el 70% de las inscripciones proceden de diferentes comunidades españolas fuera de La Rioja y que la mitad de los apuntados correrán la maratón, es decir, los 42 kilómetros de la prueba.

«Ante la gran demanda, y tras agotar el cupo inicial previsto, la organización ha decidido habilitar 150 plazas extras que se repartirán entre las tres modalidades de la carrera», indicaron desde la organización de una prueba que ya cumple sus once años de vida. «Estas plazas adicionales son la última oportunidad para participar en cualquiera de las tres modalidades, ya que las inscripciones se cerrarán de forma definitiva el 25 de agosto de 2025 a las 23.59 horas, casi un mes y medio antes de la prueba», agregaron los responsables de la carrera.

En este sentido, la organización ha expresado su «enorme satisfacción y agradecimiento» a todos los inscritos para una prueba que califican de «histórica» para el deporte en Logroño y en La Rioja.

El año pasado, la maratón la corrieron medio millar de atletas, lo que ya por entonces era un récord. El ganador fue Aritz Arazuri, que repetía el triunfo del 2023. En féminas, la victoria fue de la influencer navarra Estefanía Unzu, que cruzó la meta con una sonrisa radiante.