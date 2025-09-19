Magaldi en directo en el TOR330: en los últimos 100 kilómetros
El corredor roza ya las 100 horas en competición y, a tenor de su ritmo, la concluirá a última hora de la tarde de este viernes
Logroño
Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:19
Ya queda menos. Fernando Magaldi ha cubierto 241.6 kilómetros de los 330 que debe completar para cerrar el TOR330 en el valle de Aosta. ... Dicho de otra forma, ya está en los últimos 100, en la zona norte del recorrido, que se endurecerá a medida que se acerque a la meta, en Courmayeur. Ha consumido 98.51 horas de las 150 de las que dispone para completar la cita.
No han sido las últimas veinticuatro horas sencillas. El ritmo ha descendido y el corredor necesita algo más de 24 minutos para completar el kilómetro. Magaldi transita a los pies del Monte Pancherot, de 2.614 metros de altitud y entra en terreno en el que correrá en esas cotas, aunque son muchos los picos que superan los 3.000 metros. A primera hora de la tarde esta previsto que alcance el punto de control de Bivacco Vareton, y llega a los 246 kilómetros. A este ritmo, Magaldi necesitará algo unas 33 horas más para cerrar su participación en el Tor des Géants.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.