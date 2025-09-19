LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fernando Magaldi, en un momento de la prueba. L.R.

Magaldi en directo en el TOR330: en los últimos 100 kilómetros

El corredor roza ya las 100 horas en competición y, a tenor de su ritmo, la concluirá a última hora de la tarde de este viernes

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:19

Ya queda menos. Fernando Magaldi ha cubierto 241.6 kilómetros de los 330 que debe completar para cerrar el TOR330 en el valle de Aosta. ... Dicho de otra forma, ya está en los últimos 100, en la zona norte del recorrido, que se endurecerá a medida que se acerque a la meta, en Courmayeur. Ha consumido 98.51 horas de las 150 de las que dispone para completar la cita.

