Magaldi en directo en el TOR330: recta final
El corredor se aproxima a los 290 kilómetros, recuperado de los primeros días, y con la mente puesta ya en la meta de Courmayeur
Logroño
Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:29
«Está un día cojonudo». El optimismo no falta. Fernando Magaldi salía esta mañana de la base de vida de Ollomunt, en el kilómetro 285 ... del TOR330 con la idea de alcanzar a primeras horas de la tarde los 300 y romper una barrera psicológica. Ya solo quedarán 30 para llegar a la línea de meta de Courmayeur, punto de salida el pasado domingo a las a horas.
«He completado 36 kilómetros desde la 9 de la noche y me siento mejor que el primer día. Ahora bien, tengo los pies destrozados, el izquierdo sangrando porque el vendaje que me pusieron me presiona mucho», decía en Ollomunt
La idea para este viernes es «comer, cargas los aparatos electrónicos y sobre todo no parar», seguir camino, aprovechando las buenas sensaciones. Mantiene su ritmo, aproximadamente, de 25 minutos por kilómetro y acumula ya 120 horas en competición de las 150 de las que dispone, con 25.834 metros de desnivel positivo en sus piernas.
