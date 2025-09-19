LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Magaldi, en el refugio de Bruson. L.R.

Magaldi en directo en el TOR330: recta final

El corredor se aproxima a los 290 kilómetros, recuperado de los primeros días, y con la mente puesta ya en la meta de Courmayeur

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:29

«Está un día cojonudo». El optimismo no falta. Fernando Magaldi salía esta mañana de la base de vida de Ollomunt, en el kilómetro 285 ... del TOR330 con la idea de alcanzar a primeras horas de la tarde los 300 y romper una barrera psicológica. Ya solo quedarán 30 para llegar a la línea de meta de Courmayeur, punto de salida el pasado domingo a las a horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3

    Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  5. 5 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  6. 6

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  7. 7 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  8. 8 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  9. 9

    «Estudio en Logroño porque en los IES de Calahorra no puedo llevar velo»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Magaldi en directo en el TOR330: recta final

Magaldi en directo en el TOR330: recta final