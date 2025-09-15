LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Magaldi, a su llegada a Courmayeur, tras recoger su dorsal, el 478. La Rioja

Magaldi completa las 24 primeras horas en el Tor330

El corredor alcanzó esta madrugada los primeros 62,8 kilómetros

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:35

Fernando Magaldi ha completado las primeras veinticuatro horas en su aventura en el trail TOR330, en el Valle de Aosta, prueba en la que ya ... acumula 62,8 kilómetros tras su paso por el décimo punto cronometrado y cuando se encuenta cerca del undécimo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  3. 3 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  6. 6

    El velo de la izquierda
  7. 7

    Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros
  8. 8 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  9. 9 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja
  10. 10

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Magaldi completa las 24 primeras horas en el Tor330

Magaldi completa las 24 primeras horas en el Tor330