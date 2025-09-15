Magaldi completa las 24 primeras horas en el Tor330
El corredor alcanzó esta madrugada los primeros 62,8 kilómetros
Logroño
Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:35
Fernando Magaldi ha completado las primeras veinticuatro horas en su aventura en el trail TOR330, en el Valle de Aosta, prueba en la que ya ... acumula 62,8 kilómetros tras su paso por el décimo punto cronometrado y cuando se encuenta cerca del undécimo.
El corredor tomó la salida en Courmayeur el domingo a las 10.00 horas con 350 kilómetros y un desnivel positivo de 24.000 metros por recorrer en 150 horas en un escenario en el que disfrutar de picos como el Mont Blanc, Monte Rosa o Cervino y Gran Paradiso, por el que transita en estos momentos. Magaldi pasaba por el décimo punto, Rhèmes Notre Dame a las 3.57 horas de este lunes con destino al Eaux Rousses, en el kilómetro 79.2, a un ritmo de 17.10 minutos al kilómetro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.