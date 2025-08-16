LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fernando Magaldi, a la derecha, correr junto a David Fid, atleta ultramaratoniano, y Fidel Fernández, enfermo de ELA. CEDIDA MAGALDI

Atletismo

Magaldi acaba hoy su Reto por la Vida, tras 2.006 kilómetros

El corredor tiene previsto llegar a Arrúbal a las 13.00 horas, tras salir de Murillo de Río Leza y completar los últimos 12.000 metros

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:39

A las 13.00 horas, Fernando Magaldi llegará a pies del Ayuntamiento de Arrúbal tras enfilar la calle Mayor. Serán 2.006 los kilómetros cubiertos ... desde el 4 de julio, cuando inició el Reto 2.330 kilómetros por la vida para visibilizar las enfermedades raras y recaudar fondos para su investigación. Faltan, pero llegarán en la segunda parte que tendrá como escenario los Alpes italianos, donde afrontará 330 kilómetros en 150 horas como máximo.

