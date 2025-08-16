Magaldi acaba hoy su Reto por la Vida, tras 2.006 kilómetros

A las 13.00 horas, Fernando Magaldi llegará a pies del Ayuntamiento de Arrúbal tras enfilar la calle Mayor. Serán 2.006 los kilómetros cubiertos ... desde el 4 de julio, cuando inició el Reto 2.330 kilómetros por la vida para visibilizar las enfermedades raras y recaudar fondos para su investigación. Faltan, pero llegarán en la segunda parte que tendrá como escenario los Alpes italianos, donde afrontará 330 kilómetros en 150 horas como máximo.

Magaldi cerraba este viernes la etapa 37, que unía Logroño con Agoncillo. Cubría una distancia de 52 kilómetros para dejarse un último día amable, para disfrutar, porque solo necesita seis más para alcanzar los 2.000. Hará doce.

«Ha sido uno de los peores días porque me dolía mucho la tibia y apenas podía correr, por lo que gran parte de la etapa la he hecho andando», explicaba antes de admitir que si esta sobrecarga que ha aparecido en la zona tibial hubiera surgido días antes igual tendría que «haber parado». No ha sido así.

La de ayer, con 52 kilómetros, ha sido una de las jornadas más duras por el calor y un fuerte dolor en la tibia

La etapa de este sábado, día de San Roque y festividad en muchos pueblos riojanos, arranca a las 10.15 horas en Murillo de Río Leza. Los primeros kilómetros no diferirán mucho de los completados, pero los últimos seis, sí. Desde el restaurante Chusmi, en el cruce de la N-232 con la LR-458, comarcal que lleva hasta Agoncillo, se irán sumando deportistas, aficionados, etc. para repetir la fórmula del pasado año, cruzar el polígono de El Sequero y entrar en Arrúbal por la calle Mayor para dar por cerrado el reto a las 13.00 horas.

Y a partir de ese momento, fiesta y descanso, aunque en su mente ya se mueven nuevos retos. El pasado año sorprendió al anunciar el que ha completado en su primera fase. Este sábado... habrá que esperar a escuchar sus impresiones, que ya adelanta que son muy positivas. «Si en el 2024 recaudamos 38.000 euros, espero que este año se duplique la cifra porque son el doble de pueblos y el doble de kilómetros», decía tras llegar a casa desde Agoncillo. Una cuenta muy sencilla.