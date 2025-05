La inscripción de la Media Maratón de La Rioja encara sus dos últimas semanas

La Rioja Lunes, 12 de mayo 2025, 08:50 Comenta Compartir

Cada vez queda menos para que los fondistas vuelvan a adueñarse, por unas horas, del asfalto de la capital riojana. El próximo 25 de mayo, a las 10.00 horas, se dará el pistoletazo de salida a una nueva edición –la trigésimo tercera– de la Media Maratón de La Rioja. La prueba competitiva más longeva de la comunidad autónoma presenta algunas novedades este año. La principal de todas ellas es que se trata de una prueba completamente popular, por lo que el primer atleta que cruce la línea de meta será proclamado ganador y como tal recibirá su trofeo y su premio en metálico, independientemente de que esté federado o no, sea residente en La Rioja o de fuera de la comunidad, etc.

En cualquier caso, la prueba –al margen de su carácter popular– discurrirá por el mismo circuito por el que lo ha hecho durante los últimos años y que ya se ha hecho tradicional, con salida en Duques de Nájera (cruce con Chile) y llegada en El Espolón (en la calle Muro de la Mata).

La salida, que se dará a las 10.00 horas, servirá por igual tanto a los participantes en la XXXIII Media Maratón como a los de la Carrera 11K, con la única diferencia de que unos darán una vuelta al circuito y otros lo harán dos veces.

Hasta el día 20, los atletas pueden beneficiarse de la inscripción bonificada, a partir de esa fecha se incrementa el precio

El carácter popular de la carrera no impide que se mantengan los premios en metálico para los tres primeros clasificados de cada sexo, y para los primeros riojanos y logroñeses, aunque el reglamento de la carrera sí que ha cambiado para que esos premios no sean acumulables y no puedan ser acaparados por un (o una) único atleta como ha ocurrido en más de una edición. Hasta el momento son ya más de medio millar de atletas los que han confirmado su participación en la jornada (en cualquiera de las dos pruebas) con un aumento de los atletas de fuera de la comunidad que en estos momentos ya alcanzan el 49,9% cuando en otras ocasiones, se alcanzaba más o menos esa cifra, pero avanzada la inscripción porque los atletas que se tienen que desplazar, no se inscribían hasta apenas una semana antes de la prueba.

Atendiendo al origen de los 'foráneos', el grupo más numeroso (a quince días de la prueba) lo constituyen los zaragozanos con el 5,1% de los inscritos, un porcentaje similar al que alcanzan los navarros, mientras que –de momento– los madrileños se quedan una décima por debajo y 'solo' son un 5%. Sorprende además la presencia de atletas no españoles con orígenes tan dispares como Francia, Italia, Ucrania o Alemania.

Las inscripciones no se cerrarán hasta el mismo día de la carrera si bien, el próximo día 20 concluirá la bonificación que la organización de la prueba aplica por la inscripción anticipada. Así que los interesados en participar tanto en la Media Maratón de La Rioja como en la prueba de 11K pueden aprovechar estos próximos días para beneficiarse del descuento.

Será precisamente ese 20 de mayo cuando comience a entregarse la bolsa del corredor en las oficinas de Diario LA RIOJA. Del martes 20 al jueves 22 de mayo podrán hacerlo de 9.00 a 17.00 horas; el viernes 23 y sábado 24 de mayo el horario será de 9.00 a 14.00 horas y el día de la carrera, 25 de mayo, de 8.15 horas a 9.00 horas.

Cada atleta encontrará en esa bolsa además de su dorsal, una camiseta técnica, vino de la DOCa Rioja, producto riojano y más sorpresas de los patrocinadores de la carrera.