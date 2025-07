Un inscripción anticipada en el 200 Sub'23

César Álvarez Logroño Viernes, 4 de julio 2025, 12:29 Comenta Compartir

Esta semana, Marcos Guridi tratará de recuperarse para afrontar con garantías su participación, el próximo fin de semana, en el 200 del Campeonato de España ... Sub'23. «Acabé la final de los 100 metros con el isquio un poco tocado y tengo que recuperarlo», afirma. A la vez explica que en las pista de La Granadilla de Badajoz correrá el 200 y no el 100, como cabía esperar tras su actuación del pasado fin de semana. «Cuando me inscribí la semana pasada, que es cuando acababa el plazo, la marca que tenía en el 200 me otorgaba muchas más opciones que la que en ese momento podía acreditar en el 100. Ahora sería diferente, pero ya no se puede cambiar», señala el velocista.

Con su actual 10.51, Guridi sería ahora el octavo de los inscritos, mientras que en el ranking de participantes en el 200, parte con la sexta marca de los participantes en el Nacional. También admite, no obstante, que el doble hectómetro es la prueba que más le gusta «porque hay mucha veces que no salgo bien y en el 200 tengo tiempo para corregir y reaccionar. Yo en los 200 metros disfruto mucho más», señala, aunque quizá a partir de ahora, si mantiene su rendimiento en los 100 metros, sea diferente. Los otros Sub'23 El riojano ha demostrado que su rivales están un escalón por debajo, de hecho, la mejor marca del discóbolo de La Rioja Atletismo supera en 6 metros exactos a la mejor marca de su inmediato perseguidor en la lista de inscritos (61,15 del riojano frente a 55,15 de Aleix Camats). También estará en el Nacional David Agudo, del CAPEX, que lanzará jabalina. Lo hará partiendo desde la cuarta marca de los inscritos (63,64). En féminas, Irene Raimi correrá el 100 m. donde parte con la vigésimo primera marca (12.17). Por su parte, Iris Martínez dará la vuelta a la pista con y sin vallas. En el 400 lisos ha acreditado 58.25 y en los 400 m. vallas, 1.04,30. En ambos casos parte lejos de las opciones incluso de llegar a la final. El récord de 100 metros que pudo haber sido y no fue En la primera de las tres series semifinales del 100, el pasado fin de semana, Alejandro García Soria de la Universidad de Oviedo se impuso con un tiempo de 10.46. Se trata de un atleta nacido en La Rioja, que defendió en su momento la camiseta del Beronia, pero que milita en el club asturiano y dispone de licencia por la Federación de Asturias por lo que su marca no puede entrar en el ranking autonómico riojano (donde hubiera sido el nuevo récord) sino que figura en el ranking asturiano. De haber tenido licencia riojana, también se hubiera hecho con el premio otorgado por la Federación Riojana a las mejores marcas del Campeonato que fueron para Marcos Guridi y Bianca Acosta.

