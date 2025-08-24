LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carrera del Encierro en Aldeanueva de Ebro. A. M.

Atletismo

Héctor Miguel y Maitane de Pablo ganan el encierro

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 24 de agosto 2025, 22:42

El viernes tuvo lugar la undécima carrera del encierro en Aldeanueva de Ebro, llamada así porque se celebra por el recorrido de las sueltas de ... vacas, con salida y llegada en la plaza de toros y una distancia de 1.700 metros. Hubo trofeos para los tres mejores (hombres y mujeres), botella magnum de vino Rioja y trofeo para los mejores locales.

