Héctor Miguel y Maitane de Pablo ganan el encierro

El viernes tuvo lugar la undécima carrera del encierro en Aldeanueva de Ebro, llamada así porque se celebra por el recorrido de las sueltas de ... vacas, con salida y llegada en la plaza de toros y una distancia de 1.700 metros. Hubo trofeos para los tres mejores (hombres y mujeres), botella magnum de vino Rioja y trofeo para los mejores locales.

En categoría absoluta masculina, con participantes nacidos desde el año 2011, Héctor Miguel Fuertes se hizo con el triunfo en esta prueba. En segunda posición entró al ruedo el aldeano Carlos Pérez y tercero fue Jon Ander Loza.

En absoluta femenina Maitane de Pablo cruzó primera la línea de meta. El segundo lugar lo ocupó Ángela Moreno y el tercero Isabel Calvo. Los mejores locales fueron Héctor Miguel e Isabel Calvo, en una cita deportiva que contó con 120 corredores en la ronda general, que comenzó a las 20.00 horas.

En las pruebas infantiles compitieron unos 100 niños a partir de las 19.30 horas. Los prebenjamines (nacidos en los años 2018 y 2019), tuvieron que completar 200 metros. Los benjamines (nacidos en 2016 y 2017), alevines (2014 y 2015) e infantiles (2012 y 2013) corrieron por un tramo de 600 metros.

La carrera se convirtió en un momento de reunión y disfrute de las cuadrillas, algunas de las cuales compitieron disfrazadas. A partir de la categoría infantil, las que tenían entre sus miembros al menos a cinco integrantes que finalizaron la prueba, recibieron pan, salchichón y vino (los menores, refresco).

Además, al terminar la competición, se ofreció un aperitivo a los mayores y bolsa de chuches para los niños, en el coso de la plaza de toros, donde también tuvo lugar la entrega de premios y obsequios.