Gurutze Frades y David Martínez son los más rápidos en los Tres Parques En la distancia de 5K los vencedores fueron Lorena Herrera y Jonathan García

La Rioja logroño. Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:00

El entorno de Riojafórum se convirtió ayer sábado en el epicentro del atletismo riojano con motivo de la celebración de la edición XXI de la carrera Tres Parques, que en este 2025 recuperaba el recorrido que dio nombre a la prueba inicialmente por recorrer tres parques de la capital riojana: el del Ebro, el Iregua y la Ribera.

En una buena mañana para la práctica del atletismo, los más rápidos en el recorrido largo de 10 K fueron Gurutze Frades Larralde y David Martínez. En categoría femenina, el podio absoluto lo han completado María Ruiz y Ruth Íñiguez. Y en masculina Sergio Tejada y Ibai Alba. Por su parte, Lorena Herrera Perales y Jonnathan García Buitrago fueron los más rápidos en el 5K. Además de las dos pruebas federadas, se disputó una familiar.

El ambiente alrededor de Riojafórum fue excelente durante toda la mañana. Hay que recordar que la prueba está incluida en el X circuito de carreras de Logroño Deporte. En total participaron ayer cerca de 400 corredores que pudieron disfrutar del tradicional bollo 'preñao' y una bebida al final de la prueba. Además, los más pequeños han podido disfrutar con los hinchables que amenizaron la mañana del sábado.