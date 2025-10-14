Guridi alcanza las semifinales de los 200 metros en el Europeo Máster de Madeira

El velocista pradejonero Javier Guridi consiguió este martes el pase a las semifinales de los 200 metros en el Campeonato de Europa Máster que se ... está celebrando en Madeira. El riojano corrió en la séptima eliminatoria y logró el acceso directo a la final al concluir en segunda posición con un tiempo de 23.17.

Este jueves volverá al tartán para disputar la tercera semifinal con el objetivo de colarse en la final del doble hectómetro.

Todavía hay varios riojanos que deben competir en el Europeo. Es el caso de Pilar Alonso que después de no haber podido alcanzar el podio ni en el lanzamiento de disco ni peso, lo buscará al final de esta semana en el pentatlón de lanzamientos.

También está aún pendiente la participación de Nacho García Ramón en los 10k, donde coincidirá con su pupilo Jesús Fernández, que también correrá la media maratón. El alfareño ya ha sumado tres medallas (dos individuales –plata en 10.000 y bronce en cross– y la de oro por equipos con España, en la prueba de campo a través).

Y sobre el tartán, Javier Bazo está inscrito en los 800 metros que figuran en el programa de los próximos días.

Empieza el cross

En el ámbito local, el próximo domingo arranca en Las Norias la temporada riojana de campo a través con la disputa del campeonato autonómico de clubes en las categorías federadas y con la primera jornada de los Juegos Deportivos de La Rioja.