Fisioterapia Pérez y Salcedo hace doblete en la Carrera de Empresas

Fisioterapia Pérez y Salcedo ha sido la clara dominadora de la primera edición de la Carrera de Empresas que se ha celebrado en la mañana de este domingo sobre un trazado de cinco kilómetros, con salida y llegada en pleno centro de Logroño, en la calle Muro de la Mata, en El Espolón. La firma se ha hecho con el triunfo tanto en la categoría masculina como en la femenina.

En hombres, los tres integrantes de la clínica de fisioterapia han cruzado la línea de meta agarrados de la mano en un tiempo de 20 minutos y 23 segundos, lo que supone un global de 1h01:09, con casi un minuto de ventaja sobre los segundos clasificados, Cartonajes Santorromán, de Calahorra (21:16 y un total de 1:03:49). La tercera posición ha correspondido a Marzola Biele Group 3, con 21:37 (1h04:51 en el global).

Alejandro Pérez, Marco Clavijo y Jorge Ortega eran los integrantes del equipo ganador, que han recibido un trofeo por su condición de ganadores y una medalla conmemorativa para cada uno, al igual que los 300 primeros que han cruzado la meta. El equipo de Santorromán lo formaban Javier Hita, Ramón Martínez y Alberto Bravo. Mientras que el Marzola estaba integrado por Juan Carlos Bru, Javier Arroniz y José Ignacio López.

En categoría femenina, las representantes de Fisioterapia Pérez y Salcedo han sumado un tiempo total de 1h17:08. La veterana atleta Julia Gadea ha formado el equipo junto con sus hijas Elena y Julia Salcedo, ambas exjugadoras de baloncesto. Su dominio ha sido total, ya que han completado el recorrido en 25:42, con casi tres minutos de ventaja sobre las segundas clasificadas.

Ese segundo cajón del podio lo ha ocupado The Circular Lab (1h25:46), formado por Elena Manso, Beatriz Mazo y Alba Sanz. El tercer lugar ha sido para The Black Box (1h29:13), con Victoria Salceda, Elvira Cantabrana y Natalia Domínguez como integrantes.

En una cita organizada por Diario LA RIOJA, con el patrocinio de Laboral Kutxa y la colaboración de la FER, que ha reunido casi 500 participantes en representación de 65 empresas (con casi 180 equipos), el triunfo en categoría mixta ha correspondido a Decathlon Logroño, que ha sumado con tiempo total de 1h01:54 gracias a los 20:38 individuales de sus tres miembros: Víctor Pascual, Andrea Morras y Javier Ruiz. En segundo lugar han quedado Los Gomeros SSA (1h07:54), con Óscar Gómez, María Ochoa y Víctor Marcos Espiga: El tercero lo ha logrado Especie CNTA (1h09:39), integrado por Antonio Nistal, Álvaro Galán y Andrea Larrainzar.

La carrera ha reunido a numerosos corredores poco habituales en las citas tradicionales atléticas de la región. La distancia de la prueba, solo cinco kilómetros y el atractivo de correr en equipo, han propiciado esa presencia de atletas que generalmente no compiten.