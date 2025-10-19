Los ganadores de la primera edición de la Carrera de Empresas

César Álvarez Logroño Domingo, 19 de octubre 2025, 18:44 Comenta Compartir

Más de 500 corredores han tomado parte este domingo representación de 65 firmas riojanas en la primera edición de la Carrera de Empresas.

Categoría masculina Una victoria incontestable lograda a buen ritmo

Ampliar F.D.

Álex Pérez, el exjugador blanquirrojo y uno de los propietarios de Fisioterapia Pérez&Salcedo, fue quien abanderó a su equipo masculino. Él no es ajeno a las carreras populares de atletismo donde ha participado en bastantes, defendiendo la camiseta del Maratón Rioja, al que está vinculado por tradición familiar.

Él y sus dos compañeros Marco Clavijo y Jorge Ortega impusieron un ritmo alegre de carrera que les permitió quedarse solos al frente de la prueba sin que nadie pudiera amenazar su triunfo final.

Se mantuvieron unidos y se presentaron en meta juntos para inscribir su nombre como ganadores en la primera edición de la Carrera de Empresas, logro que ya nadie el podrá quitar.

Categoría femenina Un triunfo para las mujeres de la familia

Ampliar Las mejores en categoría femenina, antes de corregir la clasificación. F.D.

Durante muchos años, Elena y Julia Salcedo vieron a su madre dedicarse al atletismo donde conquistó numerosos triunfos de la categoría veterana (ahora Máster) con la camiseta del Maraton Rioja. Ellas eran más del baloncesto, pero ahora que han abandonado esa práctica, se atrevieron a acompañar a la matriarca para ganar la primera Carrera de Empresas en categoría femenina.

Lo hicieron aventajando a las chicas de Circular Lab y a las de SP2, que después de una reclamación fueron quienes ocuparon el podio. The Black Box –que inicialmente ocupó el tercer lugar del podio– no puntuó porque su primera atleta entró con casi ocho minutos de ventaja sobre la segunda del equipo, cuando el máximo era 10 segundos.

Categoría mixta Dos hombres y una mujer en cada cajón del podio

Ampliar Los tres mejores equipos mixtos. F.D.

La representación de una empresa tan estrechamente vinculada al deporte como es Decathlon fue la que se adjudicó la victoria en la categoría de empresas con equipos mixtos.

No sufrieron en exceso los de la marca deportiva puesto que entre el tercer hombre de Decathlon y el primero de Los Gomeros SSA(segundo equipo clasificado) hubo dos minutos de diferencia.

Especie CNTA fue quien completó el podio y en la imagen de los tres equipos subidos al cajón para recibir las medallas que les acreditaba como los mejores de la categoría, se pudo descubrir que la estructura de las tres combinaciones eran exactamente las mismas: dos varones y una fémina. Así formaron la mayoría de los equipos de categoría mixta.