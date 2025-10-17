LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Salida de la Duatlón Cros de Rincón de Soto en 2024. Sanda Sainz
Duatlón

El Duatlón Cros de Rincón de Soto contará con 150 adultos y más de 70 niños

Comenzará a las 10.00 horas en la plaza Gallarza, tanto para los deportistas que compitan en la modalidad individual como para los que lo hagan en pareja

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:41

Comenta

El próximo domingo se disputará en Rincón de Soto el undécimo Duatlón Cros. Comenzará a las 10.00 horas en la plaza Gallarza, tanto para ... los deportistas que compitan en la modalidad individual como para los que lo hagan en pareja. La cita consta de tres pruebas. La primera será una carrera a pie de 6,4 kilómetros. Después, en la zona de transición de la avenida del Príncipe Felipe, los participantes cogerán sus bicicletas para completar un recorrido de 25 kilómetros por los sotos del Ebro, ruta Jacobea y zonas urbanas. Al regresar les quedará otro tramo a pie de 3,5 kilómetros.

