El Duatlón Cros de Rincón de Soto contará con 150 adultos y más de 70 niños

El próximo domingo se disputará en Rincón de Soto el undécimo Duatlón Cros. Comenzará a las 10.00 horas en la plaza Gallarza, tanto para ... los deportistas que compitan en la modalidad individual como para los que lo hagan en pareja. La cita consta de tres pruebas. La primera será una carrera a pie de 6,4 kilómetros. Después, en la zona de transición de la avenida del Príncipe Felipe, los participantes cogerán sus bicicletas para completar un recorrido de 25 kilómetros por los sotos del Ebro, ruta Jacobea y zonas urbanas. Al regresar les quedará otro tramo a pie de 3,5 kilómetros.

Se repartirán premios para categoría absoluta individual masculina y femenina, general para las parejas, así como tres galardones para competidores rinconeros, tanto para hombres como para mujeres, y para las parejas.

El plazo de inscripción finalizó ayer a medianoche y se espera la asistencia de 150 deportistas. Aparte, acudirán más de 70 niños que podrán competir en diferentes distancias desde las 12.00 horas, distribuidos por grupos de edad (cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y renacuajos).

El Duatlón Cros de Rincón de Soto está organizado por la concejalía de deportes del Ayuntamiento y cuenta con la colaboración del club ciclista La Báscula y de Rincón Atletismo, además del Gobierno de La Rioja y diversos patrocinadores (empresas, entidades y comercios).