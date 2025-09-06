Cuatro riojanos compiten hoy en el Mundial máster de maratón, en Finlandia

César Álvarez Logroño Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:42 Comenta Compartir

Cuatro fondistas riojanos se encuentran desde hace unos días en la localidad finlandesa de Jyväskylä, donde hoy se celebra el Campeonato del Mundo de maratón en la categoría Máster.

De todos los riojanos inscritos la que parte con mayores aspiraciones es la única fémina de los cuatro. Esther Rodríguez ha preparado la cita finlandesa concienzudamente desde hace algún tiempo y con el aval de los buenos resultados conseguidos en sus últimos maratones.

Junto a la riojana del ADAS Cupa, que aspira a brillar en la categoría F-45, compiten dos atletas del Maratón Rioja que militan en la categoría M-50: Nacho López y Diego García. El cuarteto riojano lo completa el atleta independiente de la categoría M-55, Pedro Trapero.

En la prueba finlandesa están inscritos 254 atletas de 21 países; Finlandia es la que más presencias aporta con 148 corredores, y España, en segunda posición, contará con 29 inscritos.

Santamaría, seleccionado

Del 25 al 28 de septiembre se va a celebrar en Canfranc (Huesca), el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running. En la localidad pirenaica se reunirán los mejores especialistas del mundo en las carreras de montaña.

La Federación Española de Atletismo hizo pública hace unos días la lista de 45 convocados y entre los atletas que vestirán la camiseta nacional está el riojano Alain Santamaría.

El atleta de Ezcaray doblará prueba porque está seleccionado para Mountain Classic y Vertical Uphill.