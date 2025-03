«Creo que puedo llegar al próximo Europeo con opción de luchar por una medalla»

Marcos Moreno ya está en León, donde reside y en cuyo Centro de Alto Rendimiento en Lanzamientos entrena diariamente. El lanzador riojano ha vuelto a ' ... casa', después de competir el pasado fin de semana en Nicosia (Chipre), en la Copa de Europa de Lanzamientos, donde consiguió su primera medalla internacional: la plata en el disco sub 23.

– ¿Esperaba ese metal?

– Bueno, sabía que tenía opciones de ganar una medalla. Yo sabía que el lanzador alemán (Steven Ritcher) era mejor que yo porque partía con mejor marca, pero también era consciente de que si mejoraba mi marca personal (61,15), podía ganarle. No conseguí mejorar mi registro y no pude ganarle, pero sé que lo voy a poder hacer. No ha sido ahora, pero espero hacerlo en el Campeonato de Europa de este verano.

– No mejoró marca, pero tampoco las condiciones parecían las más propicias para ello.

– No la verdad. La prueba era a las 10.00 de la mañana de allí, por lo que la cámara de llamadas la tenía que pasar a las 9.00 y como estábamos a 40 minutos del estadio, pues me tuve que levantar a las 6.30 horas, también es cierto que como allí amanece muy pronto, ya había sol y eso hace que el cuerpo se active pronto, aunque también hace que se eleve la temperatura y cuando comenzamos el concurso había entre 28 y 30 grados.

– Algunos rivales suyos sí que consiguieron mejorar su marca durante la jornada.

– Sí, pero no era nada fácil. El círculo de lanzamientos resbalaba un poco, no íbamos seguros. En esas circunstancias tienes miedo y no metes intensidad al lanzamiento. La verdad es que no supe adaptarme a esas circunstancias . Creo que los que mejoraron era porque iban muy cortos de competiciones, por ejemplo, el que quedó tercero hacía su primera competición con el disco de 2 kilos, porque es del 2006, por lo que hacía mejor marca personal; y el italiano, también tenía mala marca con este disco.

– Llegaba usted a la Copa de Europa después de haberse trasladado a León este curso, donde ha cambiado de entrenador, dejando atrás tanto a su padre como a José Luis Martínez. ¿Ha sido fácil la adaptación?

– Sí, muy fácil porque ya conocía a la gente con la que entreno, que además es la gente con la que estoy en la residencia. Es verdad que aquí en León hay veces que no estoy con el entrenador, y para mí eso es diferente a lo que tenía antes, pero a cambio antes yo siempre entrenaba solo y había momentos en los que te aburrías, y ahora lo hago con un grupo que además son amigos míos.

– ¿Cuál es ahora su próximo gran objetivo?¿El Campeonato de Europa sub 23?

– Sí, desde luego. Ése y lanzar con el disco de dos kilos, lo que ya lanzaba antes con los otros discos o incluso un poco más.

– ¿Y cuánto era eso?

– Con el disco de 1 kilo lancé 62,92 metros, y con el de 1,750, siendo sub 20, lo hice en 62,87. El objetivo es estar este verano en 63 metros.

– Y con esas marcas, ¿a qué puede aspirar en el Europeo?

– Creo que puedo llegar con opciones de luchar por las medallas. Luego, ya veremos si las gano, pero creo que ése es un objetivo realista. No lo sería decir que lo voy a ganar porque hay un alemán que lanza 69 metros, otro tiene 66 y otro 64; pero creo que puedo estar ahí con ellos luchando.

– Para conseguir llegar bien y con 63 metros como marca necesita poder entrenar bien. A Nicosia no ha llegado en el mejor momento.

– No, hace unas semanas estuve con la espalda mal y no he podido entrenar piernas, que es algo fundamental en el disco. Ahora quiero recuperar la espalda para entrenar con normalidad.

– Si con la lesión ha sido plata... es algo esperanzador.

– Creo que si puedo entrenar con normalidad, voy a llegar bien a los 63 metros este año.