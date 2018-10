Atletismo La 'Carrera y Marcha de la Integración' se celebrará el 4 de noviembre Imagen de archivo de participantes en la 'Marcha de la Integración' / Justo Rodriguez La quinta edición de esta prueba a beneficio de Proyecto Hombre está incluida en el Circuito de Carreras LA RIOJA Logroño Miércoles, 24 octubre 2018, 17:48

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, ha presentado esta mañana la que se convertirá el domingo 4 de noviembre en la V 'Carrera y Marcha de la Integración'' a beneficio de Proyecto Hombre, organizadores de la prueba.

Al acto ante los medios de comunicación también han acudido el presidente de Proyecto Hombre La Rioja, Luis Lleyda y el patrono de la Fundación Proyecto Hombre La Rioja, Eugenio de la Riva.

Luis Lleyda, Javier Merino y Eugenio de la Riva en la presentación de la cita deportiva y solidaria. / AYTO. LOGROÑO

«A través de esta prueba queremos concienciar de la importancia que tiene la práctica del deporte en todos los ámbitos y entre todos los colectivos. Desde Logroño Deporte seguimos apostando por garantizar la práctica del deporte y del ejercicio físico y nos dirigimos a las personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad para las que contamos con actividades especialmente diseñadas para ellos. En esta carrera volveremos a aunar deporte y solidaridad, en un binomio que tanto nos gusta juntar», ha explicado Javier Merino

Esta quinta edición vuelve a contar con dos pruebas, «una marcha primero de 2 kilómetros de recorrido, no competitiva que se puede realizar andando, corriendo y hasta en silla de ruedas, ideal para pasar la mañana realizando un poco de ejercicio físico con la familia», ha resaltado Merino, «para posteriormente celebrarse la carrera sobre 7,5 kilómetros y que va a ser la número 14 de nuestro V 'Circuito Carreras de Logroño' al que tras la disputa de esta nueva prueba ya le restarán solamente dos carreras, la de la Virgen de la Esperanza y la San Silvestre en el mes de diciembre».

«Se trata de una 'Carrera y Marcha' solidaria, así que todo el dinero que se recaude irá íntegramente destinado a Proyecto Hombre. El donativo para la participación en la prueba es de 5 euros que incluye camiseta y bolsa del corredor. Recordar que es posible participar en las dos pruebas y la importancia que supone el tener una buena respuesta solidaria por parte de todos, ya que en las últimas ediciones se han superado los 2.000 euros de recaudación y que facilitan la labor de esta institución a la hora de desarrollar sus proyectos educativos, rehabilitadores y preventivos», remarcaba el concejal del consistorio logroñés.

Recorridos y horarios

A las 11.00 horas tendrá lugar la salida de la 'Marcha de la Integración', recorriendo los parques de los barrios de la Cava, Fardachón y San Adrián, con una distancia de 2 kilómetros, con salida y meta en la calle Torecilla. Es una prueba no competitiva para realizar andando o corriendo, pero que en esta ocasión no es posible realizar ni en bici, ni en patines ya que hay partes del recorrido que no cuentan con asfalto, para las sillas y vehículos adaptados habrá unas variantes dispuestas con tramos alternativos. El trayecto es llano y de fácil ejecución.

Por su parte, a las 12.00 horas tendrá lugar la 'Carrera de la Integración', con una distancia de 7,5 kilómetros. El recorrido comprende tramos no asfaltados por las inmediaciones del barrio pero continúa siendo accesible, cómodo y seguro, con salida del Parque de los Picos de Urbión zona intermedia, antes de cruzar la Calle Clavijo, se continuará por el propio parque atravesando el paso de cebra se accede a la calle Parque de los Picos de Urbión (margen sur) y se toma dirección sentido tráfico para en la rotonda, coger la calle San Adrián hasta llegar al desvío en la calle La Coronilla, bajar por dicho camino, dando un rodeo alrededor de la fábrica de prefabricados, hasta volver a coger la calle La Coronilla con la rotonda calle Serradero que se circulará por 1 sólo carril izquierdo de la margen sur sentido tráfico, hasta pasar la rotonda camino de La Cava, hasta llegar nuevamente ya por dos carriles y margen sur al mismo paso de cebra que conduce nuevamente a la misma llegada y meta en el parque de la Cava-Fardachón.

Se tomarán tiempos y clasificación en la prueba larga de 7,5 Km gracias a la federación riojana de atletismo y a su comité de jueces. Además esta edición cuenta con entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de la prueba larga, tanto en categoría masculina como femenina.

Inscripciones

Las inscripciones online se podrán realizar a través de la Página web de Logroño Deporte, www.logroñodeporte.es, pinchando sobre el cartel de la prueba que te redirigirá a la plataforma online de inscripciones.

La inscripción para la carrera con cronometraje mediante chip finalizará el día 2 a las 14.00 horas. Se podrá seguir realizando inscripciones para la prueba el sábado 3 y el domingo 4 en la Asociación de Vecinos de la Cava, C/ Torrecilla en Cameros Nº3, este día solo hasta 1 hora antes del inicio de la prueba, si bien estas inscripciones ya no dispondrán de cronometraje oficial.

La inscripción para la marcha se realizará de manera online hasta el día 2 a las 14.00 horas. Se podrá seguir realizando inscripciones para la prueba de manera presencial el sábado 3 y el domingo 4 en la asociación de vecinos de la Cava C/ Torrecilla en Cameros Nº3 este día solo hasta 1 hora antes del inicio de la prueba. (La Marcha no dispone de cronometraje oficial ni clasificaciones)

*Horario de inscripción en la Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón será el sábado de 11.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 19.30 horas, y el domingo de 9.30 a 10.30 horas.

Entrega de dorsales

Horario de entrega de dorsales y bolsa del corredor en la Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón: Sábado de 11 a 13:30 horas y de 17:30 a 19:30 horas, el Domingo de 9:30 a 10:30 horas. Los dorsales se entregarán en este horario con la bolsa del corredor.

Asistencia médica

La Organización contará con ambulancia y personal asistencial al servicio de los participantes. No obstante, es responsabilidad de los participantes encontrase en condiciones físicas adecuadas para su participación.

Normativa adicional

Los padres podrán acompañar, si lo desean, a sus hijos menores, en cualquiera de las disciplinas que se haya apuntado. Es obligatorio respetar en todo momento las indicaciones de la organización, tanto antes como durante el recorrido. Se ruega respetar al resto de participantes y moderar la velocidad al no tratarse de una prueba competitiva, por igual motivo la organización se reserva la posibilidad de no permitir realizar estas pruebas con perro.