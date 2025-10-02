La Carrera Entre Viñedos llega a los 18 años el 26 de octubre

César Álvarez Logroño Jueves, 2 de octubre 2025, 09:44 Comenta Compartir

La Carrera Entre Viñedos se hará mayor de edad el próximo 26 de octubre, cuando viva en Cenicero una nueva edición. La cita está considerada una de las más bonitas de cuantas se celebran en la comunidad autónoma por recorrer parajes donde abunda el viñedo que, en la época en la que se celebra, después de la vendimia, comienza ya con su transformación cromática del verde al rojo pasando por los tonos amarillos, ocres y marrones. Este año, además, la carrera estrenará recorrido y si nada lo impide, discurrirá por el que ya estaba dispuesto para albergar la carrera el año pasado, pero al que las lluvias previas obligaron a renunciar por haber anegado algunos caminos.

En cualquier caso, el recorrido –«caminos agrícolas en buen estado, con vistas a los viñedos», según describe la organización– se mantiene con una longitud de 11.450 metros, lo que hace la prueba muy asequible.

Además, como ya ocurriera el año pasado, la jornada también albergará una marcha sobre el mismo recorrido (y por tanto, con la misma distancia) que la Carrera Entre Viñedos, para aquellos que no quieran participar corriendo, sino opten por cubrir el recorrido andando. Los participantes en esta marcha tomarán la salida a las 10.00 horas.

La prueba estrenará algunos tramos nuevos en su recorrido, pero mantiene los 11.450 metros de longitud

Un cuarto de hora después (10.15 h.) saldrán los participantes en la carrera infantil que cubrirá únicamente un recorrido de 1.000 metros por la localidad.

Y finalmente, a las 11.00 horas recibirá el pistoletazo de salida la prueba grande del día, la Carrera Entre Viñedos. Los participantes en esa carrera, después de acabar, podrán disfrutar de la Wine Party en la que un año más participarán las bodegas Marqués de Cáceres, Bodegas Riojanas y Finca Valpiedra. Ofreciendo la degustación de vino y el tradicional bollo 'preñao' con chorizo.

La inscripción está abierta desde hace ya algunas fechas y son 600 los atletas que han confirmado ya su presencia aunque la organización espera, en los días que restan, llegar a los 1.000 inscritos.

Hasta el día 17 de octubre a las 23.59 horas, el precio de la inscripción individual es de 20 euros y de 75 para grupos de 5 personas. Después hasta el 22 de octubre, los precios se elevan a 25 euros la inscripción individual y 100 la de grupo. Estas inscripciones se pueden hacer 'on line' a través de la web carreraentreviñedos.com. Y si se espera a la inscripción presencial el día 25, de 18.00 a 20.00 horas, a la vez que se recogen los dorsales en el Ayuntamiento, el precio es de 30 euros por persona.

Una jornada que culmina con el sorteo de cuatro bicicletas La celebración de la Carrera Entre Viñedos constituye una jornada de fiesta en Cenicero, como reconoció el propio alcalde de la localidad en la presentación de la prueba, quien señaló también que en la jornada previa, el municipio celebrará la Noche de los Calados, en las que se abrirá y se dará a conocer el patrimonio subterráneo de la localidad, aumentando así el atractivo de la prueba. También se verá reforzado ese atractivo con el sorteo en el que, entre otras cosas, se buscará dueño a cuatro bicicletas Mérida.