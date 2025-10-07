La I Carrera de Empresas ya supera el centenar de atletas

Redacción Martes, 7 de octubre 2025, 07:42 Comenta Compartir

La primera Carrera de Empresas que se celebra en la capital riojana ya ha superado el centenar de inscritos. La prueba –que cuenta con la organización de Diario LA RIOJA, el patrocinio de Laboral Kutxa y la colaboración de la FER– tendrá lugar el próximo día 19 de octubre, con salida a las 11.00 horas.

Esta primera edición de una prueba, que tiene carreras similares en las principales capitales del país, se plantea como una jornada que ha de servir para fomentar el trabajo en equipo, la vida saludable y el orgullo de pertenencia a las empresas riojanas, además de estrechar los lazos entre los diferentes grupos de trabajo.

EN DATOS Fecha: 19 de octubre

Salida y meta: Muro de la Mata (Paseo del Espolón)

Distancia: 5 kilómetros

Tiempo máximo para concluir: 75 minutos

Recorrido: La prueba se inicia en Muro de la Mata y continúa por Muro del Carmen, pasando después por Rodríguez Paterna y Calle Puente. Los participantes cruzarán el Puente de Piedra para seguir por el Paseo Fermín Manso Zúñiga y el Paseo de la Guillerma. Se regresa al centro a través del Puente Práxedes Mateo Sagasta y se adentra en el Parque del Ebro, antes de continuar por Travesía de Excuevas, Barriocepo y Calle Sagasta, finalizando de nuevo en Muro de la Mata.

Categorías: Masculina, femenina y mixta

Premios: A los mejores equipos de cada una de las categorías y a la empresa con mayor participación

Inscripción

Equipos: Tres componentes de la misma empresa, o de dos empresas si éstas tienen menos de 10 trabajadores

Inscripción: carreradeempresas.larioja.com

Precio: 30 euros por equipo

La carrera consta de un recorrido de cinco kilómetros, lo que la hace asequible a prácticamente cualquiera. No obstante, no se trata de una competición en la que conseguir grandes tiempos, sino una prueba en la que disfrutar en equipo (con tres componentes; masculino, femenino o mixto), puesto que, según se recogen en las bases: «Los corredores de un mismo equipo deberán tomar la salida, realizar la carrera y entrada a la meta juntos, o con una diferencia máxima entre primero y último de 10 segundos. La clasificación de cada equipo se establecerá realizando la suma de los tiempos de los tres corredores».

Hasta el momento, en la inscripción realizada destaca la alta participación femenina, con un 40% de mujeres. Además, el 45% de los participantes tienen menos de 35 años, reflejando la gran motivación de los jóvenes.

Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 17 de octubre a las 23.59 horas en la web carreradeempresas.larioja.com. La cuota es de 30 euros por equipo e incluye dorsales, cronometraje con chip, camisetas, seguro, avituallamiento y guardarropa