Bruno Carrasquilla gana la carrera larga 'Sendas del Agudo' de Calahorra

Sanda Sainz CALAHORRA. Martes, 23 de septiembre 2025, 10:17 Comenta Compartir

El calagurritano Bruno Carrasquilla (Kdds Riojanas) ganó ayer la prueba larga de 56 kilómetros de la IX BBT Peña Calagurritana 'Sendas del agudo' con un tiempo de 2:31:16. En segundo lugar entró José Luis Mangado (Riojabikes factor), de Rincón de Soto con 2:31:20. Tercero fue Óscar Cámara (Ciclosportplus) de Albelda de Iregua con 2:31:45.

En categoría femenina hubo dos participantes. Edurne Munarriz Mendizábal de Irún cruzó primera la línea de meta con 4:03:18 e Izaskun Mendioroz de Pamplona subió al segundo escalón del podio con 4.05.20.

En la carrera corta, de 42 kilómetros, ganó Fernando Gómez de Castejón, con un tiempo de 1:36:54. Raúl Fernández de Fontellas y Adrián Ciria de Tudela, ambos de Maniakoms ocuparon el segundo y tercer peldaño con 1:37:56 y 1:37:57.

Inés Cámara (Coloma Bike Club) de Logroño resultó vencedora de las féminas y paró el cronómetro en 2:00:09. La calagurritana Alicia Adán con 2:16:02 marcó el segundo mejor tiempo y tercera entró Arantxa Gurrea (Rioiia Mushing), también de Calahorra, con 2:29:26.

Tanto la salida como la llegada estuvieron en la Plaza del Raso de Calahorra. La cita deportiva contó con un total de 207 ciclistas de La Rioja principalmente y también destacó la presencia de navarros. Hubo además participantes de País Vasco, Aragón, Madrid y Soria, entre otros lugares. Una chica de 11 años hizo la corta con su padre. Fue la de menos edad y el mayor superó los 60.

Cada año incluyen sendas nuevas y en esta ocasión hubo tres variaciones con un resultado muy positivo, según explica el responsable de la organización, Ramón Eguizábal. Además, el tiempo respondió a pesar de las previsiones iniciales de lluvia (esto redujo la asistencia). En la ruta larga se llega al Machichaco (Autol). Este es el recorrido más complicado y técnico, con alguna bajada empinada. Con la corta se toca una parte de Alfaro.

«Esta prueba se puede hacer porque detrás hay un grupo tremendo de casi cincuenta voluntarios de la Peña Calagurritana y otros de fuera de esta. El próximo año 2026 celebraremos la décima edición. Elegimos esta fecha por ser el aniversario de la peña», termina Ramón.