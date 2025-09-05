Alain Santamaría acudirá el Mundial con España en Canfranc

L.R. Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:38 Comenta Compartir

El corredor riojano Alain Santamaría ha sido convocado para disputar dos pruebas en el Mundial de Trail y Carreras de Montaña, que se va a disputar en la localidad oscense de Canfranc, del 25 al 28 de septiembre.

El seleccionador español, Josep Peiró, ha llamado a un total de 45 atletas (22 hombres y 23 mujeres) para el Mundial incluido en el calendario de la Federación de Atletismo.

El Mundial incluye las pruebas de short trail, de 45 kilómetros; long trail, de 82; una carrera de 8 kilómetros para menores de 20 años; una clásica de 14 kilómetros y un «uphill», el equivalente al kilómetro vertical.

Alain Santamaría va a competir en la modalidad «uphill», con el bagaje de ser campeón mundial de kilómetro vertical, y también participará en la carrera de 45 kilómetros.