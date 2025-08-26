LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalaciones de The Champions Burger el pasado mes de marzo en el aparcamiento de Parque Rioja. Sade Visual

The Champions Burger regresa a Logroño con su edición Smash

Entre el 4 y el 14 de septiembre el aparcamiento del centro comercial Parque Rioja ofrecerá una amplia selección de hamburguesas

La Rioja

Martes, 26 de agosto 2025, 12:01

El pasado mes de marzo, el aparcamiento del centro comercial Parque Rioja se convirtió en el escenario en el que en formato food truck, 16 locales aspiraban a convertirse en la mejor hamburguesa de España. Los logroñeses respondieron de forma sobresaliente a la convocatoria de The Champions Burger hasta el punto de que la organización ha decidido regresar a la capital riojana en septiembre, en este caso con el formato smash, «hamburguesas nuevas con bordes crujientes y un sabor intenso», explican en su página web.

Entre el 4 y el 14 de septiembre, en el mismo escenario, el aparcamiento junto al Alcampo, trece hamburguesas serán sometidas al paladar de los comensales que votarán para elegir las mejores. En concurso entran: Muralla, Jisma The Best Burger, Tximist, El Surtidor On Fire, Nolito's, Dalú, Bandido's Burger, Delacalle Smash Burger, El Poble, Umbrella, Street Food Burger, DAK Burger y Madison.

A partir de las 19.00 horas el día de la inauguración y de 18.00 a 00.00 horas, de lunes a jueves, y de 12.00 a 00.00 horas, de viernes a domingo, se podrá disfrutar de cualquiera de las burger que entran en concurso y de otras tres más: Gottan, Faakin Smash by Joe Burger y Check's.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Un bar con horario de funcionario
  3. 3

    Ventrosa 1986, el peor incendio forestal en la historia de La Rioja
  4. 4

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  5. 5 Rescatada una niña tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro
  6. 6 Una nueva zona verde de 35.000 metros cuadrados de El Campillo al Pozo Cubillas
  7. 7

    De misa en misa
  8. 8 Controles en el Ezcaray Fest, Calahorra y Nájera: drogas, un arma blanca prohibida, desórdenes públicos...
  9. 9

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  10. 10

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja The Champions Burger regresa a Logroño con su edición Smash

The Champions Burger regresa a Logroño con su edición Smash