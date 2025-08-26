The Champions Burger regresa a Logroño con su edición Smash Entre el 4 y el 14 de septiembre el aparcamiento del centro comercial Parque Rioja ofrecerá una amplia selección de hamburguesas

El pasado mes de marzo, el aparcamiento del centro comercial Parque Rioja se convirtió en el escenario en el que en formato food truck, 16 locales aspiraban a convertirse en la mejor hamburguesa de España. Los logroñeses respondieron de forma sobresaliente a la convocatoria de The Champions Burger hasta el punto de que la organización ha decidido regresar a la capital riojana en septiembre, en este caso con el formato smash, «hamburguesas nuevas con bordes crujientes y un sabor intenso», explican en su página web.

Entre el 4 y el 14 de septiembre, en el mismo escenario, el aparcamiento junto al Alcampo, trece hamburguesas serán sometidas al paladar de los comensales que votarán para elegir las mejores. En concurso entran: Muralla, Jisma The Best Burger, Tximist, El Surtidor On Fire, Nolito's, Dalú, Bandido's Burger, Delacalle Smash Burger, El Poble, Umbrella, Street Food Burger, DAK Burger y Madison.

A partir de las 19.00 horas el día de la inauguración y de 18.00 a 00.00 horas, de lunes a jueves, y de 12.00 a 00.00 horas, de viernes a domingo, se podrá disfrutar de cualquiera de las burger que entran en concurso y de otras tres más: Gottan, Faakin Smash by Joe Burger y Check's.