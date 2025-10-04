Restaurante El Puntido, en la antesala de las Estrellas

Cada mes, la Guía Michelin incluye nuevos restaurantes entre sus recomendaciones. Son algunos locales que han llamado la atención de los inspectores del directorio gastronómico ... más influyente del mundo y que, aunque aún no se incluyen en su listado de estrellados, sí que merecen ser recomendados por la Guía roja.

«Aunque las distinciones anuales de la Guía Michelin (Estrellas, Estrellas Verdes y Bib Gourmands) concedidas a algunos de nuestros restaurantes 'Recomendados' solo se revelarán en la próxima ceremonia anual, a finales de cada mes se añaden a la selección de España los nuevos establecimientos encontrados».

EN DETALLE El Puntido Carretera de Navaridas, s/n (en la bodega Viñedos de Páganos-Sierra Cantabria).

Propuesta. Ofrece dos menús degustación Calados del Puntido –más tradicional– y El Puntido –con técnicas más elaboradas–.

Los inspectores de la Guía Michelin valoraron, entre otros platos, «sus impresionantes guisantes a la brasa, con tallarines de vieira y caldo de jamón».

Este año, esas Estrellas se harán públicas el 25 de noviembre de 2025 en el auditorio Sohrlin Andalucía, en Málaga. Y algunas de las novedades que se desvelarán en esa gala procederán de los restaurantes 'Recomendados' por la Guía Michelín. En este mes de septiembre, se han incluido veinticinco nuevos establecimientos de diferentes puntos de la geografía regional y entre ellos figura el restaurante El Puntido, el espacio gastronómico de las Bodegas Sierra Cantabria, en la población riojanoalavesa de Páganos. Los inspectores, además, valoraron especialmente su plato de guisantes a la brasa, con tallarines de vieira y caldo de jamón.

Ser incluido entre los 'Recomendados' de Michelin garantiza la atención de los inspectores de la Guía

Su presencia en ese listado supone para el restaurante que dirige el chef –cántabro, pero afincado en Logroño– Cristian Solana, no solo un reconocimiento a su buen trabajo, sino también estar un paso más cerca de un premio aún mayor, la primera Estrella Michelin para El Puntido y su oferta enogastronómica.

Si bien la presencia en la lista no garantiza –ni mucho menos– un 'macaron', sí que asegura que los inspectores de la Guía Michelin estarán atentos a su evolución. Una evolución portentosa, siempre teniendo como base la tradición y el respeto al producto, y constante desde que en 2021 abriera sus puertas –el chef cogió las riendas hace dos años–. Las manos talentosas de Cristian Solana han conseguido dar un plus de calidad y vanguardia a un establecimiento que aún promete mucha cocina por descubrir y que está comprometido con la excelencia.

La línea de El Puntido pasa por ofrecer dos menús degustación, Calados del Puntido y El Puntido. El primero ahonda sus raíces en una propuesta más tradicional, con sabores claramente identificables, pero con el punto de originalidad que el chef cántabro otorga a cada uno de los platos que sale de sus fogones. Del segundo cuelga la etiqueta de vanguardia, con una técnica muy elaborada, y que está potenciando en la actualidad.

La temporalidad define su propuesta, tratada de manera honesta, delicada y precisa, en un escenario ubicado en un enclave privilegiado y que invita a la más absoluta desconexión, mientras a través de las inmensas cristaleras se contemplan las cepas que se extienden a los pies de la Sierra Cantabria.