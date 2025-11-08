El restaurante logroñés Arsa fue uno de los triunfadores de los premios TheFork Awards

El restaurante The Library, ubicado en Madrid, se ha proclamado ganador de la nueva edición de los TheFork Awards con Mastercard en una ceremonia que ... tuvo lugar el lunes en Madrid, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

Capitaneado por el chef Sandro Silva, ha recibido el reconocimiento People's Choice Award por parte de los usuarios de la plataforma de reservas TheFork, que lo han elegido como su apertura favorita en el 2024.

The Library, situado en pleno corazón de la calle Serrano en la capital madrileña, concentra la actividad de un wine bar gastronómico, una vinoteca que alberga más de 3.500 referencias de vinos y un club privado. Sandro Silva y Marta Seco están al frente de este negocio, perteneciente al Grupo Paraguas, que en muy poco tiempo se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes del vino y la alta cocina.

Sin embargo, uno de los grandes triunfadores de la noche fue el riojano Arsa, en Logroño. En esta cuarta edición, los TheFork Awards con Mastercard han tenido como novedad la entrega de un nuevo reconocimiento: el Mastercard Impact Award, que ha recaído en manos del establecimiento Arsa, capitaneado por los chefs Beatriz Fernández y Rodrigo Fernández y situado en Logroño, por su apoyo a las comunidades locales, la promoción del turismo auténtico y el impulso al talento joven.

Este restaurante logroñés combina la gastronomía andaluza y la riojana de una forma informal, pero a partir de trabajados fondos, recetas tradicionales y productos propios de cada zona.