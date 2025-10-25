Los Premios Nacionales de Hostelería ya tienen dueño

Hostelería de España hizo públicos los ganadores de los XIX Premios Nacionales de Hostelería (tras las aportaciones de las 52 asociaciones integradas y que ... ejercen de jurado de los premios) y la gala tendrá lugar el próximo martes 4 de noviembre en Castellón.

En esta edición se han establecido 18 categorías y los premios se les han otorgado a José Cobos Mena (Málaga), como empresario hostelero; Grupo Vaquer (Zaragoza), como empresa hostelera; Restaurante Santa Ana (Murcia), en la categoría de empresa comprometida con la responsabilidad social; y Nectari Restaurante (Barcelona), por su compromiso con las personas con discapacidad.

Entre los galardonados también se encuentran Gourmet Catering&Eventos (Valencia), por su innovación; y La Preba de la Sidra de Gascona (Asturias), por la promoción de la cultura y la gastronomía.

Asimismo, el Grupo El Pòsit (Tarragona) ha sido distinguido por su sostenibilidad; Pedro Sánchez Jaén (Jaén), como cocinero empresario; Maikel Rodríguez Cortina (Toledo), como profesional de sala; el Grupo Tatel, por su internacionalización, y el premio a la concordia 'José Luis Fernández Noriega' ha reconocido la acción de la hostelería desplegada ante la DANA.

También han sido galardonados Óscar Somoza Rodríguez-Escudero (Zamora), por su contribución al sector; Jonatan Armengol, por su labor de difusión y comunicación; Guía Repsol, como institución; Cervezas Alhambra, como empresa proveedora; el CIPFP Costa de Azahar (Castellón), por su labor formativa; Kino Martínez (Guipúzcoa), por la promoción asociativa; y 'Lolita', con el reconocimiento al cliente.