Pedro Sánchez Jaén, de Bagá. LR

Los Premios Nacionales de Hostelería ya tienen dueño

En esta edición se han establecido 18 categorías

E. P.

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:13

Hostelería de España hizo públicos los ganadores de los XIX Premios Nacionales de Hostelería (tras las aportaciones de las 52 asociaciones integradas y que ... ejercen de jurado de los premios) y la gala tendrá lugar el próximo martes 4 de noviembre en Castellón.

