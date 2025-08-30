Los Premios Nacionales de Gastronomía se entregarán en octubre en Granada
La Rioja
Sábado, 30 de agosto 2025, 13:25
La Real Academia de Gastronomía celebrará el próximo 20 de octubre en Granada la 51ª edición de los Premios Nacionales de Gastronomía. Por primera vez ... en su historia, la ceremonia de premiación se traslada fuera de Madrid con el fin de celebrar las identidades locales, convirtiéndose en un evento especialmente significativo tanto para la institución como para todo el ecosistema gastronómico nacional.
Los Premios Nacionales de Gastronomía reconocen el talento y la labor de los mejores profesionales, empresas e instituciones vinculados a nuestra cultura gastronómica atendiendo a siete categorías bien diferenciadas: Mejor Jefe/a de Cocina, Mejor Director/a de Sala, Mejor Sumiller, Mejor Comunicación Gastronómica, Mejor Investigación e Innovación Gastronómica, 'Toda una Vida', que reconoce la trayectoria dilatada de una persona que haya realizado una contribución excepcional a la gastronomía española, y Talento Joven, que reconoce el talento de menores de 30 años.
