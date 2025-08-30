LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Icónica imagen de la Alhambra de Granada. LR

Los Premios Nacionales de Gastronomía se entregarán en octubre en Granada

La Rioja

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:25

La Real Academia de Gastronomía celebrará el próximo 20 de octubre en Granada la 51ª edición de los Premios Nacionales de Gastronomía. Por primera vez ... en su historia, la ceremonia de premiación se traslada fuera de Madrid con el fin de celebrar las identidades locales, convirtiéndose en un evento especialmente significativo tanto para la institución como para todo el ecosistema gastronómico nacional.

