O es vegetal o es carne

Comenta Compartir

Me declaro carnívoro. Lo siento. Lo hago desde el más absoluto respeto por quienes se proclaman veganos o vegetarianos. La evolución del ser humano, el ... desarrollo de su cerebro, están estrechamente vinculados a la ingesta de carne, como demuestran numerosos estudios. Se puede admitir que el hombre es omnívoro, pero nunca ha sido herbívoro. Dicen los especialistas que nuestro estómago, a diferencia del de otros animales, primates incluidos, está especialmente adaptado para digerir carne. Mi espíritu un poco rebelde me lleva a sentirme más carnívoro cuantas más campañas veo y leo contra el consumo de carne. Insisto en mi máximo respeto por quienes voluntariamente renuncian a comerla, pero me molesta cuando intentan imponernos sus hábitos a los demás. Desde luego no me verán nunca participando en esa campaña mundial de los 'lunes sin carne' y mucho menos comiendo esos sucedáneos elaborados a partir de legumbres y otros ingredientes. Sé que no es políticamente correcto decir esto, pero si uno es vegetariano de verdad por qué quiere comer cosas que se parezcan a la carne. Me parece un quiero y no puedo.

Productos (muchos ultraprocesados) hechos con garbanzos, soja o tofu y que buscan imitar el sabor y la textura de la carne animal. ¿Imitar por qué? ¿No están en contra de la carne? ¿Para qué quieren simular que la comen? Echen un vistazo a alguna página web de fabricantes de esos productos: burger, escalope, filete, chorizo, salchichas... Estas palabras en letras muy grandes. Y debajo, en pequeño, 'de proteína vegetal'. Algo similar ocurre con el pescado. Pescado vegano. Imitando, a partir de guisantes, habas y similares, el sabor, la textura y la apariencia del genuino. Así se anuncian gambas, calamares, salmón, merluza o incluso atún en lata. Hasta hay falsos quesos. No sé si existe, pero seguro que falta poco, el huevo vegano. A propósito de esto, hace pocos días los ministros de Agricultura de Unión Europea han pedido a la Comisión Europea la urgencia de proteger las denominaciones de carne «para garantizar un etiquetado claro que no induzca al consumidor al error sobre la verdadera naturaleza y el valor nutricional de los productos sustitutivos, entre ellos los que imitan a la carne». En España, las empresas de los sectores cárnico y pesquero lanzaron el pasado año la iniciativa 'Cada cosa por su nombre'. Pues eso. Cada uno que coma lo que quiera, pero llamemos a las cosas por su nombre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión