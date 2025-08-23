LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Salsa de chiles

El mundo en una aldea

Carlos Maribona

Sábado, 23 de agosto 2025, 11:21

Si quisiera que su restaurante fuera mexicano estaría entre los mejores de España. Lo mismo que si lo declarase indio o tailandés. Pero no lo ... pretende. Diego Fernández se limita a combinar tres cocinas que domina y las funde en un modelo diferente, con personalidad propia, que huye de las etiquetas. Como resultado un menú (tres en realidad, con diferente número de pases, desde 75 a 125 euros) que nos acerca a Asia y a América a través de platos refinados, llenos de sabor y cargados de matices. Son el reflejo de la inquietud y de la capacidad que este cocinero asturiano tiene para absorber todo lo que ve y prueba en sus reiterados viajes por esos dos continentes. Estamos en Regueiro, un restaurante del Occidente asturiano, en la pequeña aldea de Tox, muy cerca de Puerto de Vega. A Diego le ha costado años lograr el reconocimiento a su trabajo, tan diferente a todo lo que hay en su entorno, en el resto de Asturias o incluso en España, pero finalmente esta temporada está teniendo el éxito de clientela que merece una cocina de tanto nivel. Vale la pena recorrer los cien kilómetros que lo separan de Oviedo o de Gijón para conocer esta casa y esta cocina.

