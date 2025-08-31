LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salsa de chiles

Balances

Qué se puede esperar cuando la clase media, la que de verdad llena los restaurantes, pierde año tras año, poder adquisitivo

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:21

Llegamos al final de agosto y ya se puede hacer un adelanto de cómo ha ido el verano para la hostelería. Un balance que, hablando ... con unos y con otros y a falta de esas cifras oficiales siempre triunfalistas, no parece ser muy positivo. En las zonas más turísticas, especialmente en las del sur, los restaurantes han trabajado, en líneas generales, bastante peor que en años anteriores. En esos sitios donde en otras temporadas había que reservar mesa con semanas de antelación, incluso antes del verano, se ha podido encontrar un hueco incluso en el día. Hay excepciones, claro, pero no son la regla. Ha ocurrido en la Costa del Sol y ha ocurrido muy especialmente en Baleares. Me cuentan amigos donostiarras que por allí también se ha notado. Mucha menos ocupación de la esperada a pesar de que cada vez hay más visitantes. Y no solo en España. El diario Sud Ouest daba cuenta hace unos días de las amargas quejas de los hosteleros de San Juan de Luz por la notable bajada de clientes y la mayor cantidad de gente que comía en la playa. Lógicamente nadie quiere renunciar a las vacaciones, aunque a la hora de comer, en lugar del restaurante, convertido para muchos en un lujo, haya que pasarse por el súper más cercano para comprar los ingredientes de unos bocadillos que luego se comen en la playa, en el apartamento alquilado por unos días o en esas autocaravanas convertidas en una verdadera plaga, principalmente en el Cantábrico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  2. 2 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  5. 5 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  6. 6

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  7. 7

    Ana María será enterrada en Mansilla
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  10. 10 Pradillo celebra su procesión sin cruzar la N-111: «Lo que podía haber dividido, ha unido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Balances