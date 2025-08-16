LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Victoria etiqueta un bote de mermelada en su obrador. J. R.

Mermelada, una dulce forma de autoempleo

La Casa de la Mermelada surgió del deseo de Victoria de ingresar al mundo laboral, una vez acabada la crianza de sus hijos. Ahora, ella sola desde su obrador en Anguiano, elabora –de forma artesanal– más de 25 tipos diferentes de mermeladas de fruta

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:49

En el año 2011, los hijos de Victoria ya eran mayores con lo cual ya no la necesitaban como los años anteriores, cuando tuvo que ... centrarse en cuidar de la familia. Victoria quería trabajar, pero sin que ello afectara a su calidad de vida. Es por ello que decidió hacer lo que le gustaba: cocinar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  3. 3 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  6. 6

    La Rioja, una comunidad de Guinness
  7. 7 Piden cárcel para un hombre que se apropió del dinero del socio con el que cultivaba adormidera en Casalarreina
  8. 8 Faltas de respeto, problemas para pagar la plusvalía y la falta de mano de obra, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    El fuego no da tregua: 1.700 desalojados en Sanabria por el fuego de Orense y cuatro heridos de la UME en León
  10. 10 Los vecinos de El Cortijo critican que las actuaciones municipales no atienden las necesidades del barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mermelada, una dulce forma de autoempleo

Mermelada, una dulce forma de autoempleo