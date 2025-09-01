Melt, la tienda de tartas de queso que triunfa en Logroño, abre un segundo local en Pamplona La cadena contará con cuatro establecimientos: uno en la capital riojana, otro en Burgos y dos en el municipio navarro

La Rioja Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:24

Melt, la tienda de tartas de queso que triunfa en Logroño, pone rumbo de nuevo a Navarra para abrir su segundo establecimiento. La cadena, que ya cuenta con tres locales -uno en la capital riojana, otro en Burgos y otro en Pamplona- ha decidido apostar de nuevo por la capital navarra para abrir otro en el centro comercial La Morea de Pamplona.

Tras su primer desembarco en Logroño, la firma ha realizado dos aperturas fuera de la región con apenas un mes de diferencia. El pasado 10 de abril dieron el salto a la calle San Lorenzo, 27, de Burgos; y tan solo unas semanas más tardes -ya en mayo- abrieron sus puertas en la calle San Nicolás, 20, de Pamplona.

Desde su inauguración en Hermanos Moroy de Logroño -la tienda está situada entre la San Juan y La Laurel-, deleitan los paladares de los amantes de las tartas de queso con gran variedad de sabores, entre las que destacan la Pantera Rosa, Happy Hipo, Oreo y pistacho, entre otros.