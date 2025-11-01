El mejor restaurante chino de Europa es China Crown y está en Madrid

El restaurante español China Crown ha sido elegido como el 'Europe's Best Chinese Cuisine Restaurant 2025', el mejor espacio de cocina china de Europa, ... por los World Culinary Awards.

En concreto, este galardón distingue su apuesta por la excelencia, la innovación y el liderazgo en la gastronomía china contemporánea. El jurado ha destacado que el premio es «un testimonio del compromiso inquebrantable con la excelencia, la innovación y el liderazgo en la industria culinaria», y que China Crown «se está consolidado entre los mejores proyectos gastronómicos del mundo».

China Crown, ubicado en el corazón de Madrid y bajo la dirección de María Li Bao y Felipe Bao, propone una experiencia que rescata recetas de la alta cocina de las dinastías chinas, reinterpretadas con un toque actual donde no faltan platos como su icónico Pato Imperial Beijing o el arroz 'montaña de oro' salteado con solomillo de vaca vieja y perlas de huevo o su selección de dim sums.

El restaurante –que este verano abrió un nuevo local en Marbella– es el buque insignica del Grupo China Crown, fundado en 2017, que cuenta con 20 restaurantes entre las siete marcas como son China Crown, Shanghai Mama, Sushi Bar Tottori, Bao Li, Lelong Asian Club, Indochina Brasa y Kaito Hand Roll Bar.

Los World Culinary Awards son unos galardones internacionales que celebran y premian la excelencia gastronómica a nivel global, reconociendo a restaurantes, chefs y conceptos que destacan por su creatividad, calidad e innovación.