Martínez Somalo, aniversario entre amigos

El jamón, el chorizo y el salchichón no faltarán en el último día de La Terraza de Diario LA RIOJA, que cierra a lo grande ... toda una semana donde se ha podido disfrutar del vino, la gastronomía y los productos riojanos. El cierre llega de la mano de Martínez Somalo, que celebra su 125 aniversario. No obstante, en los archivos familiares conservan un documento fechado en 1852 en el que se acredita que el padre de su tatarabuelo, Venancio Martínez, ya ejercía el oficio de carnicero (tablajero). El hijo de este y su esposa, Justo Martínez y Catalina Campo, tatarabuelos de la actual generación al frente de la firma de Baños de Río Tobía, continuaron con esa profesión.

Fue en 1900 cuando esa herencia tomó una mayor forma empresarial, con su bisabuelo José Martínez Campo, que construyó los primeros secaderos y transformó ese oficio en una empresa con visión de futuro. Registró el nombre 'La flor de La Rioja' en 1915. Y seis años más tarde, 'La Gloria Riojana', que es en la actualidad la marca para embutidos y jamones en vigor más antigua de España.

LA PROPUESTA Degustación Jamón, chorizo y salchichón de esta empresa familiar de Baños de Río Tobía.

Historia Desde 1900 lleva la empresa Martínez Somalo curando embutidos y jamones.

Ubicación Plaza Mayor, 1, Baños de Río Tobía. Los sábados, con reserva previa, es posible visitar los secaderos de jamones, así como los secaderos centenarios y finalizar la visita degustando sus productos.

«Nuestro abuelo Pepito dio continuidad al crecimiento de la empresa y fue el liderazgo de nuestro padre Lino quien la impulsó», recuerda Elena Martínez, una de las propietarias de la firma, que en aquel entonces pasó a llamarse Hijo de José Martínez Somalo S. L. En 2011 tomaron el relevo los hermanos Martínez Garnica, con quienes, rodeados de un gran equipo de profesionales, «constituimos la sexta generación en el proyecto».

A El Espolón llegan este año con el lema «como siempre, como nunca», porque «mantenemos los valores de nuestros antepasados, pero ansiamos ser relevantes en el mundo de la alimentación del futuro». Y lo hacen «comprometidos con las personas, con Baños de Río Tobía y su entorno y con La Rioja», con quienes quieren ir de la mano, seguir haciendo historia y seguir compartiendo momentos degustando sus productos.