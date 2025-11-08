Setas. Jornadas para aprender y degustar

Noviembre, si la climatología respeta los ciclos, es un mes setero, al menos, en los montes riojanos. La humedad que se supone que trae el ... otoño (que este año está aún por llegar)con las jornadas no demasiado frías que se esperan de algunos días de este mes alimentan la ilusión de los aficionados de encontrar sus 'tesoros' en la montaña.

Los aficionados salen con sus cestas a recorrer zonas boscosas para recoger boletus, senderuelas, níscalos... pero este año parece que no va a ser misión fácil. Después de la gran temporada del año pasado, las escasas lluvias caídas en los últimos meses han dejado los montes demasiado secos como para que aparezcan setas y hongos.

Sin embargo, sí que proliferan a lo largo y ancho de la geografía regional las jornadas micológicas. Recientemente, Logroño presentaba las suyas y el pasado jueves levantaban el telón con la charla de Vicente Sevilla, formador y divulgador en micología y naturaleza, que llevó por título: 'Olores, texturas y sabores de las setas'.

Hoy está programada una salida y mañana, a partir de las 11.00 y hasta las 14.30 horas, en el exterior del Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, tendrá lugar una exposición de hongos silvestres y de cultivo.

Y es que estas jornadas, que en estos días coparán la programación cultural de varios municipios de la región, mezclan el carácter divulgativo con exposiciones y charlas a cargo de expertos en la materia, con una vertiente mucho más lúdica y gastronómica en forma de degustación.

En Ezcaray, también han iniciado ya una jornadas que este año pueden presumir de haber alcanzado ya su trigésimo tercera edición.

Exposición con setas bien identificadas en Ezcaray. J.A. Taller de Cocina Micológica en Ezcaray con Camarena, Olleros y Paniego en La Arboleda del Sur. J.R. Una familia se fotografía con un hongo gigante en Ezcaray. J.A. 1 /

La capital turística de La Rioja extiende sus jornadas durante los fines de semana que va desde el 31 de octubre hasta el 15 de noviembre, y en su programa se alternan las salidas al monte con expertos micólogos, las charlas, exposiciones, e incluso un taller con grandes cocineros.

De hecho, hoy mismo está previsto que se celebre un salida matutina y un concierto esta tarde (20.00 horas) en la Plaza del Quiosco, a cargo de Daniel y Beatriz Guantes.

Pero será mañana domingo cuando el programa se extienda e incluya más actos. Así, de 11.00 a 14.30, tendrá lugar en la Plaza de la Verdura una exposición de setas, una degustación, y una exposición de decoración de grupos micológicos y una muestra de cultivos de setas a cargo del CTICH.

Pasado el mediodía, a las 13.30 horas se van a celebrar unos sorteos en la Plaza de la Verdura de dos lotes de Cesta con setas y 6 botellas de vino crianza, libros de setas y navaja para setas.

Simultáneamente, entre las 11.00 a 14.30 en la Plaza del Quiosco se celebrará una exposición micológica infantil sobre El mundo de los Gnomos que incluye hinchables, talleres infantiles, trabajos escolares del CEIP San Lorenzo.

No obstante, el acto central de las jornadas tendrá lugar el próximo sábado, 15 de noviembre, a las 18.30 horas, cuando se celebre en La Arboleda del Sur un taller de cocina micológica con la participación de los chef distinguidos por Michelín: Vicky Sevilla, Marcos Morán y Francis Paniego.

Logroño y Ezcaray son dos de las localidades riojanas donde se celebran jornadas micológicas (probablemente las de mayor participación), pero otros municipios también lo hacen.

La localidad de Villarroya volverá a disfrutar hoy y mañana de un fin de semana muy gastronómico porque en el marco de sus jornadas micológicas, que ya alcanzan treinta ediciones, no sólo se hablará de setas sino que hoy, también se dejará parte del protagonismo a los embutidos locales con charlas y degustaciones.

No obstante, mañana sí que el programa estará centrado en las setas y para ello, a las 13.30 horas está prevista una degustación de distintos pinchos de setas elaborados por: Fermín Ezquerro (Posada de Villarroya), Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo), Luis Otaño (Asociación Amigos de Villarroya) Paco Cuartero (Cuartero ́s Cook), Alfonso y David Herce de Blas (Pastelería Clavelina).

También Arnedillo celebra este fin de semana sus días micológicas. En el caso del municipio riojabajeño alcanzan la XXXIII edición. Hoy es una jornada más dedicada a la divulgación, porque está prevista una salida a las 9.00 horas para recoger setas, que se clasificarán esta tarde y posteriormente, un experto disertará sobre las setas riojanas.

Mañana, desde las 10.00 horas está prevista una exposición y degustación posterior de setas y hongos con carácter solidario, a beneficio de Ayuda en Acción. Un taller infantil y un sorteo cerrarán la jornada en torno a las 14.00 horas.

La misma línea sigue el programa en Aguilar. Hoy se ha programado una salida con la posterior identificación de las setas, pero mañana ya habrá una exposición y degustación, a partir de las 12.30 horas.