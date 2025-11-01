El Bernabéu Market se inaugura el martes
E.P.
Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:51
El mercado gastronómico 'Bernabéu Market', que estará ubicado en el renovado estadio del Real Madrid, abrirá sus puertas el próximo martes 4 de noviembre en ... un espacio en el que se reunirán restaurantes y tiendas gourmet especializadas, entre otros. El mercado, al que se accede por la Plaza de los Sagrados Corazones, bajo la puerta 45 del estadio, contará con 17 operadores inicialmente, aunque alcanzará los 20 a lo largo de las próximas semanas.
