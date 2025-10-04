LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Calamares fritos a la romana y grabado de Achille Pinelli de 1830 de puestos de comida callejera. R. C.
Gastrohistorias

¿Vinieron realmente de Italia los calamares a la romana?

La popular fritura está inspirada en el modo en que los puestos de comida callejera de Roma rebozaban ciertos alimentos

Ana Vega Pérez de Arlucea

Ana Vega Pérez de Arlucea

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:49

En 1856 se publicó en París uno de los libros de cocina más influyentes del siglo XIX. 'La cuisine classique', obra en dos volúmenes escrita ... por los chefs franceses Urbain Dubois y Émile Bernard, no solo puso de moda en Europa el servicio a la rusa (en el que los distintos platos de un menú se sirven uno a uno y ya emplatados al comensal), sino que demostró un conocimiento increíblemente exhaustivo de casi todas las cocinas del continente. Había recetas francesas, inglesas, alemanas, españolas –desde la olla podrida hasta el gazpacho, añadiendo en ediciones posteriores nuestra famosa paella–, rusas, polacas e italianas.

