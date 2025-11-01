LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de un puesto de nueces en Pedroso, en una edición anterior. LR

Pedroso celebra la XXVII edición de Feria de la Nuez el próximo 9 de noviembre

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:51

Cada año, Pedroso se viste de fiesta en uno de los primeros domingos del mes de noviembre. Desde hace casi tres décadas, la localidad honra ... con una jornada –en esta ocasión el domingo 9 de noviembre– a su bien más preciado y el que lleva el nombre del municipio: la nuez de Pedroso, que incluso goza de una etiqueta de calidad, como DOP (Denominación de Origen Protegida) propia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

