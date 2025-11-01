Pedroso celebra la XXVII edición de Feria de la Nuez el próximo 9 de noviembre
Logroño
Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:51
Cada año, Pedroso se viste de fiesta en uno de los primeros domingos del mes de noviembre. Desde hace casi tres décadas, la localidad honra ... con una jornada –en esta ocasión el domingo 9 de noviembre– a su bien más preciado y el que lleva el nombre del municipio: la nuez de Pedroso, que incluso goza de una etiqueta de calidad, como DOP (Denominación de Origen Protegida) propia.
Organizada por la Asociación Cultural El Roble, y con la colaboración tanto del Ayuntamiento de Pedroso como del Gobierno de La Rioja, la jornada de la Feria (que este año alcanzará su XXVI edición) arrancará con la tradicional misa en la ermita, a las 11.00 horas, y a partir de ahí se abrirá oficialmente la muestra que incluirá un mercado en el que se podrán adquirir (entre otras cosas, nueces de la DOP Nuez de Pedroso), exhibición de danzas, e incluso una exposición de fotos antiguas 'unde venimus'. Una degustación de caparrones que se ofrecerá a partir de las 13.30 horas servirá para poner el broche a la jornada.
