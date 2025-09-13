LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Lucía Grávalos, en Desborre. LR

Dos restaurantes 'riojanos', premiados en The Fork Awards

C. A. M.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:16

La plataforma The Fork ha hecho público el nombre de los 41 restaurantes nominados a sus premios. Estar en esa lista ya es estar premiado, ... según explica la organización en su web, porque todos los nominados recibirán un premio, aunque todos ellos aspiran a un galardón superior, ser el más votado por los usuarios de The Fork. Entre los elegidos están el logroñés Arsa y también Desborre, el restaurante que la calahorrana Lucía Grávalos tiene en Madrid y con el que lleva la cocina de su 'yaya' y de La Rioja a la capital riojana, en muchos casos, con los productos que ella misma se consigue en la Ribera.

