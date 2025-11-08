Doble representación riojana en el Campeonato de España de Pinchos y Tapas
La Rioja
Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:06
Este lunes y martes se disputa en Valladolid una nueva edición del Campeonato de España de Pinchos y Tapas, y lo hará con participación riojana, ... que como ya se adelantó en estas páginas es doble. Kike Fernández (Meraki Gastrobar, de Nájera) lleva a la Cúpula del Milenio –escenario del concurso– su pincho El Danzador, mientras que Miguel Espinosa de El Albergue, de Calahorra, se presenta con El vendimiador del Milenio.
