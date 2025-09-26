Cócteles para todas las ocasiones

César Álvarez Logroño Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:10 | Actualizado 11:21h. Comenta Compartir

La coctelería está de moda. El público busca cosas nuevas y acude a los combinados para descubrir nuevos sabores. La embajadora de Royal Bliss, Elena Urigüen, lo explicó el pasado jueves en el taller de coctelería organizado por Diario LA RIOJA en colaboración con la marca de mixers de Coca Cola, Royal Bliss.

La especialista vasca en este tipo de bebidas señaló cómo hay cócteles para cada hora del día y a su vez, desmontó algunos mitos que han acompañado a los combinados durante mucho tiempo.

Así, hablando de uno de los grandes clásicos de la coctelería –el gin tonic– empezó por señalar que cuanto más hielo haya en la copa, menos se agua la bebida porque es el hielo el que enfría la bebida, y no la bebida la que derrite el hielo.

Ver 36 fotos Los participantes en el taller de coctelería con Elena Urigüen y representates de Coca Cola y Royal Bliss. Sonia Tercero

También negó que haya que golpear el refresco al servirlo, sea la tónica o cualquier otro, «porque eso rompe la burbuja» y enseñó a calentar ligeramente la corteza de los cítricos para que desprendan mejor sus aromas.

Puestas las bases mínimas de la coctelería, la bartender propuso algunas elaboraciones que arrancaron con tres variantes de gin tonic; continuó con los aperitivos –con poco o nada de alcohol– entre los que incluyó uno con vino tinto (mejor de maceración carbónica, según dijo), Royal Bliss Berry y una cucharadita de mermelada.

También elaboró (siempre con la colaboración de voluntarios del público) mojitos rápidos o novedosos cócteles –con opciones muy refrescantes– como el Moscow Mule o La Paloma, que luego fueron probados por los asistentes.