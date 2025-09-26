LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elena Urigüen explica la elaboración de uno de los cócteles de la tarde.

Ver 36 fotos
Elena Urigüen explica la elaboración de uno de los cócteles de la tarde. Sonia Tercero
La Terraza de Diario LA RIOJA

Cócteles para todas las ocasiones

Elena Urigüen, embajadora de Royal Bliss, impartió un taller en La Terraza de La Rioja con diferentes propuestas

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:10

La coctelería está de moda. El público busca cosas nuevas y acude a los combinados para descubrir nuevos sabores. La embajadora de Royal Bliss, Elena Urigüen, lo explicó el pasado jueves en el taller de coctelería organizado por Diario LA RIOJA en colaboración con la marca de mixers de Coca Cola, Royal Bliss.

La especialista vasca en este tipo de bebidas señaló cómo hay cócteles para cada hora del día y a su vez, desmontó algunos mitos que han acompañado a los combinados durante mucho tiempo.

Así, hablando de uno de los grandes clásicos de la coctelería –el gin tonic– empezó por señalar que cuanto más hielo haya en la copa, menos se agua la bebida porque es el hielo el que enfría la bebida, y no la bebida la que derrite el hielo.

Los participantes en el taller de coctelería con Elena Urigüen y representates de Coca Cola y Royal Bliss.

Ver 36 fotos
Los participantes en el taller de coctelería con Elena Urigüen y representates de Coca Cola y Royal Bliss. Sonia Tercero

También negó que haya que golpear el refresco al servirlo, sea la tónica o cualquier otro, «porque eso rompe la burbuja» y enseñó a calentar ligeramente la corteza de los cítricos para que desprendan mejor sus aromas.

Puestas las bases mínimas de la coctelería, la bartender propuso algunas elaboraciones que arrancaron con tres variantes de gin tonic; continuó con los aperitivos –con poco o nada de alcohol– entre los que incluyó uno con vino tinto (mejor de maceración carbónica, según dijo), Royal Bliss Berry y una cucharadita de mermelada.

También elaboró (siempre con la colaboración de voluntarios del público) mojitos rápidos o novedosos cócteles –con opciones muy refrescantes– como el Moscow Mule o La Paloma, que luego fueron probados por los asistentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  5. 5

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  6. 6 Eman Akram reúne más de 8.200 firmas para poder llevar el hiyab en el IES Sagasta
  7. 7

    El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
  8. 8 El mercado inmobiliario riojano se recalienta: un 45% más de hipotecas
  9. 9

    Víctor Puri, el ruiseñor de Logroño
  10. 10 Los Reyes y la princesa Leonor visitan Viana este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cócteles para todas las ocasiones