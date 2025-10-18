LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Ruiz del Castillo, con su libro en la mano, durante la presentación en el Centro Riojano en Madrid. LR

Carlos Ruiz del Castillo | Gastrónomo

«La idea era ambiciosa, pero no pensé en un trabajo tan extenso»

El riojano es autor del diccionario enciclopédico 'Gastronomía de la A la Z'

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:56

Comenta

Hace poco más de una década, Carlos Ruiz del Castillo, decidió dejar Madrid –donde había ejercido su profesión de arquitecto– y volvió a La Rioja ... para cultivar la que había sido una «vocación secreta», la gastronomía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «La idea era ambiciosa, pero no pensé en un trabajo tan extenso»

«La idea era ambiciosa, pero no pensé en un trabajo tan extenso»