Rebeca García y Javier Lasierra con una de sus tartas más exitosas, de queso mascarpone y chocolate blanco. SONIA TERCERO

Rebeca García y Javier Lasierra

Café Victoriano Ninette
«Para montar un negocio hostelero tienes que tener una pasión desbordante»

Con un Solete Repsol, persiguen que quien entre «se sienta a gusto, como cuando invitas a alguien a tu casa»

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

Ninette está inspirado en un poema que escribió Rebeca García, propietaria del café victoriano que abrió su puertas en Logroño en abril de 2019. Ese ... poema hace alusión a una dama victoriana y a una época plagada de romanticismo y en donde se ahonda en la esencia de lo que significa estar en un sitio a gusto y poder desconectar. Esas líneas que ella escribió y que estaban cargadas de matices han traspasado el papel para hacerse realidad en un coqueto café frente a la Biblioteca de La Rioja, que invita a soñar despierto y a realizar un viaje hacia los tea rooms británicos del siglo XIX.

