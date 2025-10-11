LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Alcaide, propietario de Puerta 19. SONIA TERCERO

Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir

Situado frente a Las Gaunas, en este bar de fútbol destaca su propuesta informal de pinchos, bocatas y raciones

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:43

Comenta

El estadio municipal Las Gaunas tiene numeradas hasta la puerta 18 y frente a dos de ellas, la nueve y la diez, se abrió Puerta ... 19, un establecimiento donde las elaboraciones caseras toman protagonismo en una carta pensada para ser compartida. En su propuesta gastronómica destaca su Campero Malagueño, un homenaje que Álvaro Alcaide, propietario del local, ha querido rendir a su padre, cuya familia es de Málaga. «Es un mollete de pan antequerano, con jamón york, queso, lechuga de la huerta, tomate en rodaja y patatas fritas caseras; luego cada uno puede añadir el ingrediente que quiera», comenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir

Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir