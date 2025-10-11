Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir

El estadio municipal Las Gaunas tiene numeradas hasta la puerta 18 y frente a dos de ellas, la nueve y la diez, se abrió Puerta ... 19, un establecimiento donde las elaboraciones caseras toman protagonismo en una carta pensada para ser compartida. En su propuesta gastronómica destaca su Campero Malagueño, un homenaje que Álvaro Alcaide, propietario del local, ha querido rendir a su padre, cuya familia es de Málaga. «Es un mollete de pan antequerano, con jamón york, queso, lechuga de la huerta, tomate en rodaja y patatas fritas caseras; luego cada uno puede añadir el ingrediente que quiera», comenta.

Álvaro Alcaide, dueño de Puerta 19, rinde tributo a su familia paterna con el mollete Campero Malagueño

Alcaide tomó las riendas del establecimiento hace cuatro años –anteriormente era el Toscana–, con el objetivo de dar servicio a esta zona de la ciudad desde bien temprano. Así, levanta la persiana entre semana a las siete de la mañana –sábados y domingos abre a las 08.00 horas–. A su oferta de desayunos (dulces y salados) le sigue el picoteo a mediodía, con una selección interesante de pinchos –fríos y calientes–. «Nosotros siempre hemos pensado en un ambiente más informal. Está cambiando un poco qué quiere la gente para comer. Entre semana es todo más rápido. No tienen mucho tiempo y prefieren un plato combinado. Pero sin perder la calidad del producto que ofrecemos».

¿Dónde se encuentra? Avenida de la Sierra, 7 (Logroño)

Horario De martes a viernes, de 7 a 24 horas; sábados y domingos, de 8 a 24 horas. El horario de cocina es de 12.30 a 15.30 horas y de 20 a 22.30 horas. Lunes, cerrado.

Reservas En el teléfono 941391398.

La buena mano se nota en sus croquetas caseras, en sus patatas de cuatro tipos –bravas, mansas, con bacon y queso o 'Puerta 19'–, o en su tortilla de patata. Son propuestas que triunfan, al igual que sus embuchados y pimientos najeranos.

La carta se completa con bocatas, sartenes (patatas fritas con huevos fritos, a los que se les puede añadir un ingrediente más), sándwiches y hamburguesas. «La que tiene más demanda es la hamburguesa del Tío Daniel. La carne la compro en la carnicería Daniel, que es mi tío. Troceamos el chuletón, le damos forma, y lo acompañamos con queso, tomate en rodaja, pepinillo, cebolla caramelizada, lechuga de la huerta, bacon y patatas fritas. Nosotros no le echamos ninguna salsa. Lo que queremos es que sea la hamburguesa de siempre, pero con mucha calidad».

En la carta sobresale su hamburguesa del Tío Daniel, que elaboran allí mismo con carne de chuletón

Estar situado frente a Las Gaunas convierte a Puerta 19 en un punto de referencia para los aficionados al balompié. «Es un bar de fútbol. Los días que hay Champions, bajo demanda, pueden pedir solomillo, chuletón y pescado al horno también».

En cuanto a los postres, Alcaide señala que los más demandados son sus tartas de queso y de dos chocolates. «El próximo verano contaremos con helados artesanos elaborados por nosotros mismos», avanza.

Álvaro Alcaide, antes de abrir Puerta 19, estuvo al frente del bar del Ayuntamiento –anteriormente había trabajado en el Oslo–. La cercanía con la clientela es algo que sigue manteniendo. «Al cliente le gusta que le llamen por su nombre, que el camarero les hable y conozca sus gustos es fundamental. Después de cuatro años seguimos manteniendo un nivel alto de valoración y eso también es porque mantenemos el mismo bloque de camareros de nuestros inicios». Y tiene claro que «siempre hay que poner buena cara y dar lo mejor de nosotros. Da igual lo que tengamos en casa o lo que nos haya pasado».

El perfil de quien entra al bar difiere entre semana si hay fútbol o no. «Un día normal el ambiente es muy familiar; estamos cerca de un parque y es una buena opción para quienes tienen niños. Aquí pueden comer tiras de pollo caseras, al igual que las croquetas». Cuando el balón rueda, el establecimiento se llena de cuadrillas de amigos que se sientan frente a la televisión para ver los partidos y si se juega en Las Gaunas es parada imprescindible.

Con una capacidad interior de 70 personas –cuenta igualmente con una terraza exterior, con la que se amplía su capacidad total–, sus mesas altas y bajas contribuyen a un planteamiento más informal, donde el objetivo es en un ambiente más distendido, compartir y disfrutar de las elaboraciones caseras que protagonizan la propuesta de Puerta 19.