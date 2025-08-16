Aumenta la producción y el consumo de miel
E.P.
Sábado, 16 de agosto 2025, 10:13
La producción de miel en España durante 2024 alcanzó 33.134 tm, lo que supone un incremento del 20% respecto a los registros de 2023, ... según datos del Ministerio de Agricultura. Además, el consumo de miel en los hogares españoles creció de forma notable en 2024, hasta situarse en 880 gramos por persona, creciendo un 35% respecto a 2023.
