Cocinar a Ciegas lanza un alarmante SOS
La asociación busca con urgencia un nuevo espacio donde desarrollar su labor y continuar formando a sus treinta socios y usuarios
Sábado, 11 de octubre 2025, 10:57
A muchas personas la cocina se les antoja como algo imposible. Este reto se hace todavía más difícil para las personas invidentes que deben enfrentarse ... a la vez al desafío de ponerse delante de los fogones sin ver. Para ayudar, precisamente, en esta complicada tarea surgió Cocinar a Ciegas, una iniciativa con el sello de Ángel Palacios, chef que de la noche a la mañana vio cómo su vida cambiaba radicalmente al quedarse solo con un 7% de visión. Pero lo que no desapareció fue su pasión por la gastronomía. Ni tampoco sus ganas de enseñar que con una discapacidad visual también es posible cocinar.
Palacios lleva impulsando Cocinar a Ciegas desde 2011 y quiere seguir haciéndolo. Y para poder continuar con este proyecto necesita un espacio en el que poder impartir su plan formativo. Hasta la fecha, Fundación Ibercaja les facilitaba una sala, «a cambio de una donación que nosotros íbamos aportando. Pero a mediados del curso pasado nos comunicaron que no iban a proseguir», señala.
A pesar de llevar meses buscando un nuevo local o espacio con posibilidades para poder desarrollar en él su iniciativa, aún no lo han encontrado. «Mantuvimos conversaciones con el Consistorio logroñés, pero por un tema administrativo o burocrático no es posible». Explica que «nosotros nos inscribimos en el Registro de Asociaciones de Interés Público del Ayuntamiento hace un año y cinco meses y para poder acceder a uno de sus espacios municipales son necesarios una antigüedad de dos años. Nosotros podemos demostrar nuestra actividad durante un periodo mayor, pero no nos habíamos apuntado».
Ya se perdió la oportunidad de comenzar las formaciones en septiembre y Ángel Palacios también da octubre por imposible. «El espacio que buscamos también puede ser aprovechado por otras asociaciones. Nosotros solemos usarlo cinco mañanas y una tarde, pero pueden ser menos. Es cuestión de organizarse».
Pese a no contar con un local en la actualidad, la iniciativa 'Cocinar a Ciegas' continúa con sus actividades. Recientemente han estado en Ibiza, en un evento que tuvo lugar en el Hotel Ushuaia, a favor de Aspadanif (Asociación de Padres de Niños Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera), donde la protagonista fue la lubina. «Octubre lo tenemos llenísimo de eventos. Yo regreso en breve de Aponiente –el restaurante de Ángel León– y luego estaremos en Rincón de Soto, en la I Feria de Productos de Calidad de La Rioja, porque queremos hacer visible que proyectos como el nuestro son posibles en nuestra tierra». Parte del equipo acudirá a una actividad en Sevilla y también asistirán a citas en Madrid y Valencia. «Ahora para preparar estos eventos nos estamos organizando en mi casa, en grupos de cuatro».
Ángel Palacios explica que buscan un emplazamiento que si cuenta con cocina sea mínimamente accesible en cuanto a llegar a ella o bien un espacio amplio con una toma de agua «que pueda servirnos para mantener la limpieza, porque nosotros contamos con unos módulos con cocinas que hemos desarrollado junto al Grupo Mondragón. Es decir, tenemos la posibilidad de dotar a ese espacio con parte de nuestra equipación de cocina. Lo que no queremos es tener que cancelar actividades, como ya nos sucedió al no poder atender a los estudiantes de un máster de Madrid», dice el chef.
Han hecho un llamamiento buscando ayuda y, de momento, la respuesta de la gente ha sido muy buena. «No nos cerramos a nada de lo que nos está proponiendo, aunque sean menos días. Porque mejor eso que nada». Del mismo modo que tiene palabras de agradecimiento por los años que Fundación Ibercaja ha contado con ellos. «Nos da pena que tengamos que decir no a cosas interesantes que nos están llegando, cuando ya hemos visto nuevos espacios que se podrían utilizar», lamenta. De ahí que su SOS tenga especial urgencia para que sus treinta socios y usuarios puedan continuar con una actividad «que sirve para mejorar la vida de las personas».
