Cocinar a Ciegas, en una de las cenas solidarias en las que han participado los integrantes de la asociación preparando los platos. AVELINO GÓMEZ
Chefs con discapacidad visual

Cocinar a Ciegas lanza un alarmante SOS

La asociación busca con urgencia un nuevo espacio donde desarrollar su labor y continuar formando a sus treinta socios y usuarios

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:57

Comenta

A muchas personas la cocina se les antoja como algo imposible. Este reto se hace todavía más difícil para las personas invidentes que deben enfrentarse ... a la vez al desafío de ponerse delante de los fogones sin ver. Para ayudar, precisamente, en esta complicada tarea surgió Cocinar a Ciegas, una iniciativa con el sello de Ángel Palacios, chef que de la noche a la mañana vio cómo su vida cambiaba radicalmente al quedarse solo con un 7% de visión. Pero lo que no desapareció fue su pasión por la gastronomía. Ni tampoco sus ganas de enseñar que con una discapacidad visual también es posible cocinar.

