Arguiñano alaba en su programa al Alameda de Fuenmayor: «Se come como en el cielo»

La Rioja Miércoles, 11 de junio 2025, 13:31 Comenta Compartir

El popular cocinero Karlos Arguiñano alabó en televisión las virtudes del restaurante Alameda de Fuenmayor, que visitó hace unos días al volver de Madrid de participar El Hormiguero. «Está muy cerquita de Logroño. Para venir a Zarauz te tienes que desviar un poquito, pero merece la pena».

El chef desveló en su programa de Antena 3 que el Alameda es uno de sus restaurantes preferidos en España: «¡Qué maravilla de cocina la de Esther!, elogió. »Te mando un saludo muy cariñoso, porque eres un 10 de cocinera y tu marido, Tomás, un parrillero...«

«Es un sitio pequeño, pero se come como en el cielo. A todos los amigos a los que he llevado a la Alameda, todos han vuelto, todos. No hay ninguno que no haya vuelto», aseguró.