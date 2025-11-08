El equipo de Acyre Rioja viaja al Nacional
La Rioja
Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:07
El equipo que representará a La Rioja en el Campeonatos de España de Cocina y Repostería viajará el lunes a Mallorca para participar el martes ... en el Nacional. Acyre Rioja estará representado en cocina por Cristian Solana y Alejandro López, mientras que el tándem de repostería lo forman Pedro Alda y Lucas González. Las dos parejas se ganaron su derecho a participar en el Campeonato de La Rioja celebrado ya hace unos meses en Logroño.
